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В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/krym-1780201763.html
В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России
В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России - РИА Новости, 26.03.2022
В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России
Крымский историк и политолог Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, рассматривая Крым в связке с... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T08:40
2022-03-26T08:40
обострение ситуации в днр и лнр
григорий потемкин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
владимир константинов
днепр (река)
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Крымский историк и политолог Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, рассматривая Крым в связке с юго-восточными регионами Украины.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на месте нынешних областей юго-восточной части Украины, по его мнению, может появиться новое государственное образование Новороссия.Историк подчеркнул, что в том же Херсоне, в Свято-Екатерининском соборе, покоится прах князя Григория Потемкина-Таврического, заложившего основы административного устройства практически всего юга России в конце XVIII века."Тогда Таврическая губерния не ограничивалась территорией Крымского полуострова, а включала в себя Днепровский и Мелитопольский уезды (нынешние территории Херсонской и Запорожской областей Украины – ред.) практически до границ реки Днепр. Глубоко понимая вопросы безопасности, Потемкин создал централизованную систему административно-территориального устройства, которая в соединении с сильным военным присутствием на территории Крыма, была способна выполнять задачи по обеспечению всесторонних интересов Российского государства", - сказал Галани.По его словам, сегодня, как и два с половиной столетия назад, Россия вновь вынуждена решать задачи по обеспечению своей национальной безопасности на южных рубежах."Поэтому опыт российского государственного строительства в Тавриде представляет особый интерес не только в связи с предстоящим 220-летним юбилеем Таврической губернии, но и с точки зрения тех важнейших геополитических задач, которые предстоит решить России и ее народу в ближайшее время", - подчеркнул Галани.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/integratsiya-1780197105.html
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донецкая народная республика
россия
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григорий потемкин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, владимир константинов, днепр (река), вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, армия
08:40 26.03.2022
 
В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России

Крымский историк Галани предложил использовать опыт Потемкина в укреплении юга России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Крымский историк и политолог Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, рассматривая Крым в связке с юго-восточными регионами Украины.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на месте нынешних областей юго-восточной части Украины, по его мнению, может появиться новое государственное образование Новороссия.
"Будущее Крыма тесно увязано с будущим территорий юго-востока Украины. Полагаю, Крым может стать платформой для организации общественно-политической и информационной работы с освобожденными территориями Херсонской и Запорожских областей, с которыми всегда был цивилизационно, культурно, человечески и экономически тесно связан", - сказал Галани РИА Новости.
Историк подчеркнул, что в том же Херсоне, в Свято-Екатерининском соборе, покоится прах князя Григория Потемкина-Таврического, заложившего основы административного устройства практически всего юга России в конце XVIII века.
"Тогда Таврическая губерния не ограничивалась территорией Крымского полуострова, а включала в себя Днепровский и Мелитопольский уезды (нынешние территории Херсонской и Запорожской областей Украины – ред.) практически до границ реки Днепр. Глубоко понимая вопросы безопасности, Потемкин создал централизованную систему административно-территориального устройства, которая в соединении с сильным военным присутствием на территории Крыма, была способна выполнять задачи по обеспечению всесторонних интересов Российского государства", - сказал Галани.
По его словам, сегодня, как и два с половиной столетия назад, Россия вновь вынуждена решать задачи по обеспечению своей национальной безопасности на южных рубежах.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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"Поэтому опыт российского государственного строительства в Тавриде представляет особый интерес не только в связи с предстоящим 220-летним юбилеем Таврической губернии, но и с точки зрения тех важнейших геополитических задач, которые предстоит решить России и ее народу в ближайшее время", - подчеркнул Галани.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГригорий ПотемкинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир КонстантиновДнепр (река)Вооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииАрмия
 
 
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