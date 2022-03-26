https://ria.ru/20220326/krym-1780201763.html

В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России

В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России - РИА Новости, 26.03.2022

В Крыму предложили использовать опыт Потемкина в укреплении юга России

Крымский историк и политолог Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, рассматривая Крым в связке с... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:40

2022-03-26T08:40

2022-03-26T08:40

обострение ситуации в днр и лнр

григорий потемкин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

владимир константинов

днепр (река)

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Крымский историк и политолог Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, рассматривая Крым в связке с юго-восточными регионами Украины.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на месте нынешних областей юго-восточной части Украины, по его мнению, может появиться новое государственное образование Новороссия.Историк подчеркнул, что в том же Херсоне, в Свято-Екатерининском соборе, покоится прах князя Григория Потемкина-Таврического, заложившего основы административного устройства практически всего юга России в конце XVIII века."Тогда Таврическая губерния не ограничивалась территорией Крымского полуострова, а включала в себя Днепровский и Мелитопольский уезды (нынешние территории Херсонской и Запорожской областей Украины – ред.) практически до границ реки Днепр. Глубоко понимая вопросы безопасности, Потемкин создал централизованную систему административно-территориального устройства, которая в соединении с сильным военным присутствием на территории Крыма, была способна выполнять задачи по обеспечению всесторонних интересов Российского государства", - сказал Галани.По его словам, сегодня, как и два с половиной столетия назад, Россия вновь вынуждена решать задачи по обеспечению своей национальной безопасности на южных рубежах."Поэтому опыт российского государственного строительства в Тавриде представляет особый интерес не только в связи с предстоящим 220-летним юбилеем Таврической губернии, но и с точки зрения тех важнейших геополитических задач, которые предстоит решить России и ее народу в ближайшее время", - подчеркнул Галани.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/integratsiya-1780197105.html

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

донецкая народная республика

россия

днепр (река)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

григорий потемкин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, владимир константинов, днепр (река), вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, армия