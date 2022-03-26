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"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе - РИА Новости, 26.03.2022
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"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе - РИА Новости, 26.03.2022
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе
Госкорпорация "Роскосмос" передаст министерству обороны РФ копию Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на Международной космической станции, сообщил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:26
2022-03-26T12:26
космос - риа наука
олег артемьев
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
день победы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" передаст министерству обороны РФ копию Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на Международной космической станции, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Копию знамени победы возил с собой на станцию космонавтов Олег Артемьев. Сейчас он также находится на МКС, уже в третий раз за свою карьеру.
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космос - риа наука, олег артемьев, международная космическая станция (мкс), роскосмос, день победы
12:26 26.03.2022
 
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе

"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе в 2014 году

© Фото : Роскосмос/ВКонтактеКопия Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на МКС
Копия Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на МКС - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Фото : Роскосмос/ВКонтакте
Копия Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на МКС
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" передаст министерству обороны РФ копию Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на Международной космической станции, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Сейчас этот флаг, который является реликвией для нашей отрасли, будет передан командованию наших войск которые ведут освобождение Украины от нацистов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Копию знамени победы возил с собой на станцию космонавтов Олег Артемьев. Сейчас он также находится на МКС, уже в третий раз за свою карьеру.
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Космос - РИА НаукаОлег АртемьевМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосДень Победы
 
 
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