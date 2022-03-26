https://ria.ru/20220326/kosmos-1780224838.html
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе - РИА Новости, 26.03.2022
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе
Госкорпорация "Роскосмос" передаст министерству обороны РФ копию Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на Международной космической станции, сообщил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:26
2022-03-26T12:26
2022-03-26T12:26
космос - риа наука
олег артемьев
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
день победы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" передаст министерству обороны РФ копию Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на Международной космической станции, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Копию знамени победы возил с собой на станцию космонавтов Олег Артемьев. Сейчас он также находится на МКС, уже в третий раз за свою карьеру.
https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег артемьев, международная космическая станция (мкс), роскосмос, день победы
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе
"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе в 2014 году