https://ria.ru/20220326/kosmos-1780224838.html

"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе

"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе - РИА Новости, 26.03.2022

"Роскосмос" передаст Минобороны копию Знамени Победы, побывавшую в космосе

Госкорпорация "Роскосмос" передаст министерству обороны РФ копию Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на Международной космической станции, сообщил... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:26

2022-03-26T12:26

2022-03-26T12:26

космос - риа наука

олег артемьев

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

день победы

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" передаст министерству обороны РФ копию Знамени Победы, которая в 2014 году побывала на Международной космической станции, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Копию знамени победы возил с собой на станцию космонавтов Олег Артемьев. Сейчас он также находится на МКС, уже в третий раз за свою карьеру.

https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, олег артемьев, международная космическая станция (мкс), роскосмос, день победы