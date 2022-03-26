https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216554.html
В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 26.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 925 случаев COVID-19, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:09
2022-03-26T11:09
2022-03-26T11:09
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 925 случаев COVID-19, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 925, госпитализировано - 192 человека, выздоровело - 893 человека, 23 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 1086 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 735 223 случая коронавируса, выздоровели 2 539 938 человек, умерли 42 588 человек.
https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 925 новых случаев COVID-19