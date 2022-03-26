https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216554.html

В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 26.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 925 случаев COVID-19, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:09

2022-03-26T11:09

2022-03-26T11:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 925 случаев COVID-19, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 925, госпитализировано - 192 человека, выздоровело - 893 человека, 23 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 1086 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 735 223 случая коронавируса, выздоровели 2 539 938 человек, умерли 42 588 человек.

https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216104.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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