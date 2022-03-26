https://ria.ru/20220326/konflikt-1780197740.html

Медведев оценил вероятность начала ядерной войны

Медведев оценил вероятность начала ядерной войны - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев оценил вероятность начала ядерной войны

Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T07:04

2022-03-26T07:04

2022-03-26T09:06

россия

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нато

в мире

ядерная война

дмитрий медведев

ссср

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, "поэтому очевидно, что угроза существует всегда"."Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", — отметил он.Медведев вспомнил Карибский кризис 1962 года, который оказал "отрезвляющее воздействие на всех — на руководство Соединенных Штатов Америки, НАТО, Советского Союза, Варшавского договора"."Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то, на мой взгляд, хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши оппоненты не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения", — сказал Медведев.В частности, пояснил зампредседателя Совбеза, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более персональные ограничительные меры.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220326/defolt-1780195796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, европа, нато, в мире, ядерная война, дмитрий медведев, ссср