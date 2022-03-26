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Медведев оценил вероятность начала ядерной войны - РИА Новости, 26.03.2022
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Медведев оценил вероятность начала ядерной войны
Медведев оценил вероятность начала ядерной войны - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев оценил вероятность начала ядерной войны
Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T07:04
2022-03-26T09:06
россия
европа
нато
в мире
ядерная война
дмитрий медведев
ссср
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, "поэтому очевидно, что угроза существует всегда"."Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", — отметил он.Медведев вспомнил Карибский кризис 1962 года, который оказал "отрезвляющее воздействие на всех — на руководство Соединенных Штатов Америки, НАТО, Советского Союза, Варшавского договора"."Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то, на мой взгляд, хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши оппоненты не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения", — сказал Медведев.В частности, пояснил зампредседателя Совбеза, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более персональные ограничительные меры.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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россия, европа, нато, в мире, ядерная война, дмитрий медведев, ссср
07:04 26.03.2022 (обновлено: 09:06 26.03.2022)
 
Медведев оценил вероятность начала ядерной войны

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил о постоянно существующей угрозе ядерного конфликта

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Никто не хочет никакой войны, однако угроза ядерного конфликта существует всегда, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

"Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. В этом смысле правы те аналитики, которые говорят, может быть, несколько цинично, но тем не менее, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов в XX и XXI веке. Это правда. На самом деле это так", — сказал Медведев.

По его словам, "поэтому очевидно, что угроза существует всегда".
"Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", — отметил он.
Медведев вспомнил Карибский кризис 1962 года, который оказал "отрезвляющее воздействие на всех — на руководство Соединенных Штатов Америки, НАТО, Советского Союза, Варшавского договора".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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"Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то, на мой взгляд, хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши оппоненты не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения", — сказал Медведев.
В частности, пояснил зампредседателя Совбеза, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более персональные ограничительные меры.

"Никому в голову не приходило вводить санкции в отношении Брежнева, Подгорного и Косыгина. Они, конечно, понимали, что это бессмысленно, как и сейчас, но тогда хотя бы мозгов хватало этого не делать. Теперь все находятся в неудобном положении. Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО. Вроде как все подсанкционные, все находятся в каком-то там списке", — заключил он.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Песков: Россия может использовать ядерное оружие при реальной угрозе стране
 
РоссияЕвропаНАТОВ миреядерная войнаДмитрий МедведевСССР
 
 
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