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Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их
Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их
Зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:21
2022-03-26T10:21
2022-03-26T18:51
экономика
россия
дмитрий медведев
санкции
евросоюз
сша
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться", — рассказал собеседник агентства."Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот, мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться", — отметил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Это абсолютно политическая история" – Медведев об уходе иностранных компаний из России
Иностранные компании обязательно вернутся в Россию, вопрос в том, когда и с какими потерями, сказал Медведев в интервью РИА Новости. Их уход с российского рынка – абсолютно политическая история, они испытывают давление своих властей, считает он.
2022-03-26T10:21
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий медведев, санкции, евросоюз, сша, видео
10:21 26.03.2022 (обновлено: 18:51 26.03.2022)
Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их
Медведев сообщил о просьбах остановивших работу в России компаний не национализировать их
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, заявил в интервью
РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться", — рассказал собеседник агентства.
"Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот, мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться", — отметил Медведев.