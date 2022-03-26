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Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их

Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их

Зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:21

2022-03-26T10:21

2022-03-26T18:51

экономика

россия

дмитрий медведев

санкции

евросоюз

сша

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться", — рассказал собеседник агентства."Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот, мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться", — отметил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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"Это абсолютно политическая история" – Медведев об уходе иностранных компаний из России Иностранные компании обязательно вернутся в Россию, вопрос в том, когда и с какими потерями, сказал Медведев в интервью РИА Новости. Их уход с российского рынка – абсолютно политическая история, они испытывают давление своих властей, считает он. 2022-03-26T10:21 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий медведев, санкции, евросоюз, сша, видео