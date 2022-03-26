https://ria.ru/20220326/kofe-1780199696.html
Эксперт объяснил, почему в России подорожал кофе
Эксперт объяснил, почему в России подорожал кофе - РИА Новости, 26.03.2022
Эксперт объяснил, почему в России подорожал кофе
Климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов, кроме того, существенное влияние на конечную... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T08:09
2022-03-26T08:09
2022-03-26T09:15
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов, кроме того, существенное влияние на конечную стоимость этого продукта оказывают ритейлеры, сказал РИА Новости генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.При этом, по его словам, рост цены на конечный продукт также зависит от курса рубля. "Мы на 100% зависим от импорта кофе, поэтому падение курса национальной валюты сказывается на цене продукта на полке в магазине", — считает эксперт. "Однако благодаря заблаговременному импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%, так как в Россию кофе, в большинстве своем, приходит в зеленых зернах", — добавил Чантурия.По его словам, основная часть конечного продукта производится именно внутри страны. "Тем не менее по факту мы имеем биржевое повышение цены и удорожание производства конечного товара", — говорит он.Чантурия также отмечает, что розничные цены, которые формируются из многих факторов, больше всего зависят от наценки ритейлеров. "Цена на кофе находится под давлением многих факторов, но зарабатывают больше те, кто ближе к потребителю — то есть торговые сети. Именно они и устанавливают конечную цену с максимальными наценками. Потребителю нужно быть готовым к тому, что кофе на ближайшее время будет дорогим продуктом", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20220319/kofe-1779041691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
08:09 26.03.2022 (обновлено: 09:15 26.03.2022)
Эксперт объяснил, почему в России подорожал кофе
Глава "Росчайкофе" Чантурия объяснил подорожание кофе в России нестабильным курсом рубля
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов, кроме того, существенное влияние на конечную стоимость этого продукта оказывают ритейлеры, сказал РИА Новости генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
"Ключевым производителем кофе является Бразилия, где в начале прошлого года была засуха, а потом сильные заморозки. Это привело к сокращению текущего урожая и негативному влиянию на последующие. Также не стоит забывать, что кофе биржевой товар. Неблагоприятные погодные условия привели к негативным экспертным прогнозам и, как следствие, к скачку цен на мировой бирже в 2-3 раза", — сказал он.
При этом, по его словам, рост цены на конечный продукт также зависит от курса рубля. "Мы на 100% зависим от импорта кофе, поэтому падение курса национальной валюты сказывается на цене продукта на полке в магазине", — считает эксперт. "Однако благодаря заблаговременному импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%, так как в Россию
кофе, в большинстве своем, приходит в зеленых зернах", — добавил Чантурия.
По его словам, основная часть конечного продукта производится именно внутри страны. "Тем не менее по факту мы имеем биржевое повышение цены и удорожание производства конечного товара", — говорит он.
Чантурия также отмечает, что розничные цены, которые формируются из многих факторов, больше всего зависят от наценки ритейлеров. "Цена на кофе находится под давлением многих факторов, но зарабатывают больше те, кто ближе к потребителю — то есть торговые сети. Именно они и устанавливают конечную цену с максимальными наценками. Потребителю нужно быть готовым к тому, что кофе на ближайшее время будет дорогим продуктом", — заключил эксперт.