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В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР - РИА Новости, 26.03.2022
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В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР
В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР - РИА Новости, 26.03.2022
В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР
США работают с Секретариатом ООН над созданием надежного банковского канала для КНДР, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:34
2022-03-26T00:34
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
оон
линда томас-гринфилд
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ООН, 26 мар — РИА Новости. США работают с Секретариатом ООН над созданием надежного банковского канала для КНДР, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.По ее словам, основным барьером для отправки гуманитарной помощи в КНДР является закрытие Пхеньяном границ, а не международные санкции."Мы также продолжали поддерживать… осуществление исключений из санкций для гуманитарных организаций. И именно поэтому мы сейчас тесно работаем с Секретариатом ООН, чтобы создать надежный банковский канал", — добавила она.
https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), оон, линда томас-гринфилд
00:34 26.03.2022
 
В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР

Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США работают над созданием банковского канала для КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на гостиницу Рюген в Пхеньяне
Вид на гостиницу Рюген в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на гостиницу Рюген в Пхеньяне. Архивное фото
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ООН, 26 мар — РИА Новости. США работают с Секретариатом ООН над созданием надежного банковского канала для КНДР, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, основным барьером для отправки гуманитарной помощи в КНДР является закрытие Пхеньяном границ, а не международные санкции.

"США по-прежнему привержены урегулированию гуманитарной ситуации в КНДР, поэтому мы предложили обсудить эти вопросы с КНДР напрямую. Но до сих пор не получили ответ", сказала Томас-Гринфилд.

"Мы также продолжали поддерживать… осуществление исключений из санкций для гуманитарных организаций. И именно поэтому мы сейчас тесно работаем с Секретариатом ООН, чтобы создать надежный банковский канал", — добавила она.
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