https://ria.ru/20220326/kndr-1780188147.html

В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР

В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР - РИА Новости, 26.03.2022

В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР

США работают с Секретариатом ООН над созданием надежного банковского канала для КНДР, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:34

2022-03-26T00:34

2022-03-26T00:34

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

оон

линда томас-гринфилд

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ООН, 26 мар — РИА Новости. США работают с Секретариатом ООН над созданием надежного банковского канала для КНДР, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.По ее словам, основным барьером для отправки гуманитарной помощи в КНДР является закрытие Пхеньяном границ, а не международные санкции."Мы также продолжали поддерживать… осуществление исключений из санкций для гуманитарных организаций. И именно поэтому мы сейчас тесно работаем с Секретариатом ООН, чтобы создать надежный банковский канал", — добавила она.

https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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Никита Стома

в мире, пхеньян, кндр (северная корея), оон, линда томас-гринфилд