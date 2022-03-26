https://ria.ru/20220326/kndr-1780188147.html
В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР
В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР - РИА Новости, 26.03.2022
В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР
США работают с Секретариатом ООН над созданием надежного банковского канала для КНДР, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:34
2022-03-26T00:34
2022-03-26T00:34
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
оон
линда томас-гринфилд
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ООН, 26 мар — РИА Новости. США работают с Секретариатом ООН над созданием надежного банковского канала для КНДР, заявила на заседании СБ ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.По ее словам, основным барьером для отправки гуманитарной помощи в КНДР является закрытие Пхеньяном границ, а не международные санкции."Мы также продолжали поддерживать… осуществление исключений из санкций для гуманитарных организаций. И именно поэтому мы сейчас тесно работаем с Секретариатом ООН, чтобы создать надежный банковский канал", — добавила она.
https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, кндр (северная корея), оон, линда томас-гринфилд
В США рассказали о работе над созданием банковского канала для КНДР
Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США работают над созданием банковского канала для КНДР