18:10 26.03.2022 (обновлено: 21:11 26.03.2022)
Акция "Россия, спаси планету!" прошла в Ларнаке на Кипре
Массовая акция "Россия, спаси планету!" прошла в Ларнаке на Кипре
АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости. Массовая акция в поддержку России, организованная Координационным советом российских соотечественников Республики Кипр и местными активистами, прошла в Ларнаке.
На центральной набережной города состоялся массовый митинг, в котором участвовали как русскоязычные жители Кипра, так и грекоязычные. В митинге, который прошел под лозунгами "Россия, спаси планету!", "Россия, спаси нас от фашизма!", "Нет НАТО на Украине и на Кипре!", "Россия, говорит правду!", приняли участие более 300 человек. Акция прошла без нарушений общественного порядка.
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Координатор автопробега Людмила Чуйкова поблагодарила участников "за свет, который мы сегодня вместе с вами пролили в Ларнаке и заявили о своей непоколебимой позиции и солидарности с Россией".
"Несмотря на неблаговидное поведение наших братьев, благодаря полиции Ларнаки акция прошла без инцидентов", — сказала она.
Это уже второе мероприятие в поддержку России, которое проводят на Кипре. Организаторы считают, что российский и украинский народы стали жертвами плана, взрастившего неонацизм и фашизм в братской стране.
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"Россия, которую многие годы мир отказывался слышать, сделала опережающий шаг для защиты не только своей страны, культуры и истории, против уничтожения всего русского, но и за свободу всего мира. Россия бросила вызов мировому злу, она восстанавливает справедливость и мир, отстаивает традиционные ценности, которые разделяют миллиарды людей на планете. И Россия сейчас один на один с этим "международным злом", которое ни разу не понесло ответственность за войны в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Йемене, Вьетнаме и Корее", — отмечается в заявлении организаторов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".