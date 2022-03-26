https://ria.ru/20220326/kipr-1780256531.html

Акция "Россия, спаси планету!" прошла в Ларнаке на Кипре

Акция "Россия, спаси планету!" прошла в Ларнаке на Кипре - РИА Новости, 26.03.2022

Акция "Россия, спаси планету!" прошла в Ларнаке на Кипре

Массовая акция в поддержку России, организованная Координационным советом российских соотечественников Республики Кипр и местными активистами, прошла в Ларнаке. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:10

2022-03-26T18:10

2022-03-26T21:11

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АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости. Массовая акция в поддержку России, организованная Координационным советом российских соотечественников Республики Кипр и местными активистами, прошла в Ларнаке.На центральной набережной города состоялся массовый митинг, в котором участвовали как русскоязычные жители Кипра, так и грекоязычные. В митинге, который прошел под лозунгами "Россия, спаси планету!", "Россия, спаси нас от фашизма!", "Нет НАТО на Украине и на Кипре!", "Россия, говорит правду!", приняли участие более 300 человек. Акция прошла без нарушений общественного порядка.Ей предшествовал автопробег — более 50 машин проехали с флагами России, георгиевскими ленточками и прочей атрибутикой по Ларнаке. По дороге участники акции пели гимн СССР, "Катюшу" и "Вставай, страна огромная", прохожие встречали автоколонну улыбками и жестами приветствия и поддержки.Координатор автопробега Людмила Чуйкова поблагодарила участников "за свет, который мы сегодня вместе с вами пролили в Ларнаке и заявили о своей непоколебимой позиции и солидарности с Россией". "Несмотря на неблаговидное поведение наших братьев, благодаря полиции Ларнаки акция прошла без инцидентов", — сказала она. Акция прошла при поддержке Русского дома в Никосии. Аналогичный митинг планируется провести в Лимасоле 2 апреля.Это уже второе мероприятие в поддержку России, которое проводят на Кипре. Организаторы считают, что российский и украинский народы стали жертвами плана, взрастившего неонацизм и фашизм в братской стране. "Россия, которую многие годы мир отказывался слышать, сделала опережающий шаг для защиты не только своей страны, культуры и истории, против уничтожения всего русского, но и за свободу всего мира. Россия бросила вызов мировому злу, она восстанавливает справедливость и мир, отстаивает традиционные ценности, которые разделяют миллиарды людей на планете. И Россия сейчас один на один с этим "международным злом", которое ни разу не понесло ответственность за войны в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Йемене, Вьетнаме и Корее", — отмечается в заявлении организаторов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220324/nato-1779949257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция поддержки России в Ларнаке Массовая акция в поддержку России, организованная Координационным советом российских соотечественников Республики Кипр и местными активистами, прошла в Ларнаке. 2022-03-26T18:10 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, кипр