https://ria.ru/20220326/karikatury-1780206993.html

Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России

Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России - РИА Новости, 26.03.2022

Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о карикатурах на ЕС, которые ранее... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:45

2022-03-26T09:45

2022-03-26T16:40

в мире

эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о карикатурах на ЕС, которые ранее разместило в своих аккаунтах посольство России в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол России был вызван во французский МИД. Макрон выразил надежду, что это больше не повторится. Ранее посольство России во Франции подтвердило, что посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу во французский МИД из-за публикации в соцсетях посольства карикатур, высмеивающих европейскую солидарность и отношения между Европой и США."Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в "Шарли Эбдо", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее она прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo ("Шарли Эбдо"), в которых украинских беженцев сравнивают с животными. Журнал Charlie Hebdo также скандально известен карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году, а также карикатурой, описывающей авиакатастрофу с российскими туристами над Синайским полуостровом."Мы решили последовать их (президентов Франции. — Прим. ред.) совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь", — добавила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/smi-1778715237.html

франция

европа

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эммануэль макрон, франция, европа, мид франции‎, россия, сша, алексей мешков