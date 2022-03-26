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Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России - РИА Новости, 26.03.2022
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Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России
Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России - РИА Новости, 26.03.2022
Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о карикатурах на ЕС, которые ранее... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:45
2022-03-26T16:40
в мире
эммануэль макрон
франция
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мид франции‎
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алексей мешков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о карикатурах на ЕС, которые ранее разместило в своих аккаунтах посольство России в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол России был вызван во французский МИД. Макрон выразил надежду, что это больше не повторится. Ранее посольство России во Франции подтвердило, что посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу во французский МИД из-за публикации в соцсетях посольства карикатур, высмеивающих европейскую солидарность и отношения между Европой и США."Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в "Шарли Эбдо", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее она прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo ("Шарли Эбдо"), в которых украинских беженцев сравнивают с животными. Журнал Charlie Hebdo также скандально известен карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году, а также карикатурой, описывающей авиакатастрофу с российскими туристами над Синайским полуостровом."Мы решили последовать их (президентов Франции. — Прим. ред.) совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь", — добавила Захарова.
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в мире, эммануэль макрон, франция, европа, мид франции‎, россия, сша, алексей мешков
09:45 26.03.2022 (обновлено: 16:40 26.03.2022)
 
Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах от посольства России

Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах на Евросоюз от посольства России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о карикатурах на ЕС, которые ранее разместило в своих аккаунтах посольство России в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол России был вызван во французский МИД. Макрон выразил надежду, что это больше не повторится. Ранее посольство России во Франции подтвердило, что посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу во французский МИД из-за публикации в соцсетях посольства карикатур, высмеивающих европейскую солидарность и отношения между Европой и США.
"Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в "Шарли Эбдо", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo ("Шарли Эбдо"), в которых украинских беженцев сравнивают с животными. Журнал Charlie Hebdo также скандально известен карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году, а также карикатурой, описывающей авиакатастрофу с российскими туристами над Синайским полуостровом.
"Мы решили последовать их (президентов Франции. — Прим. ред.) совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь", — добавила Захарова.
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В миреЭммануэль МакронФранцияЕвропаМИД Франции‎РоссияСШААлексей Мешков
 
 
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