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Болгарский генерал сообщил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции - РИА Новости, 26.03.2022
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https://ria.ru/20220326/kapitulyatsiya-1780191022.html
Болгарский генерал сообщил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции
Болгарский генерал сообщил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции - РИА Новости, 26.03.2022
Болгарский генерал сообщил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции
Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны, заявил в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T01:39
2022-03-26T08:48
обострение ситуации в днр и лнр
димитар шивиков
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны, заявил в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков.Военачальник подчеркнул, что Болгария не должна предоставлять Украине оружие, так как такие действия будут только усиливать эскалацию.Он также напомнил, что цель России — демилитаризиция и денацификация Украины, а не ее оккупация или уничтожение государственности. При этом Шивиков указал на "крайне русофобскую политику", которую украинские власти проводили начиная с 2004 года. По его мнению, на такой курс Киев направлял "заатлантический игрок".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220325/karta-1779971109.html
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
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димитар шивиков, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир зеленский, украина, болгария
01:39 26.03.2022 (обновлено: 08:48 26.03.2022)
 
Болгарский генерал сообщил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции

Болгарский генерал Шивиков заявил о скором объявлении Зеленским о капитуляции Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны, заявил в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков.
"Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом", — заявил Шивиков.
Военачальник подчеркнул, что Болгария не должна предоставлять Украине оружие, так как такие действия будут только усиливать эскалацию.
Он также напомнил, что цель России — демилитаризиция и денацификация Украины, а не ее оккупация или уничтожение государственности. При этом Шивиков указал на "крайне русофобскую политику", которую украинские власти проводили начиная с 2004 года. По его мнению, на такой курс Киев направлял "заатлантический игрок".
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДимитар ШивиковВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаБолгария
 
 
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