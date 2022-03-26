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В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю - РИА Новости, 26.03.2022
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В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю
В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю - РИА Новости, 26.03.2022
В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю
Польскому генералу, заявившему, что Варшава может претендовать на Калининград, нужно изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:30
2022-03-26T12:00
в мире
калининград
калининградская область
польша
варшава
вальдемар скшипчак
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КАЛИНИНГРАД, 26 мар – РИА Новости. Польскому генералу, заявившему, что Варшава может претендовать на Калининград, нужно изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше, подобные заявления - глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года". Польский генерал считает, что Варшава может претендовать на Калининград."Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет - изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград - глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике", - заявил Лысков.Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.
https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html
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калининградская область
польша
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в мире, калининград, калининградская область, польша, варшава, вальдемар скшипчак
11:30 26.03.2022 (обновлено: 12:00 26.03.2022)
 
В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю

Калининградские власти посоветовали польскому генералу изучить историю

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Калининград, центр города
Калининград, центр города - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Калининград, центр города
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 мар – РИА Новости. Польскому генералу, заявившему, что Варшава может претендовать на Калининград, нужно изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше, подобные заявления - глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года". Польский генерал считает, что Варшава может претендовать на Калининград.
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"Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет - изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград - глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике", - заявил Лысков.
Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.
 
В миреКалининградКалининградская областьПольшаВаршаваВальдемар Скшипчак
 
 
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