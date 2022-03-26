https://ria.ru/20220326/kaliningrad-1780218958.html

В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю

В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю - РИА Новости, 26.03.2022

В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю

Польскому генералу, заявившему, что Варшава может претендовать на Калининград, нужно изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:30

2022-03-26T11:30

2022-03-26T12:00

в мире

калининград

калининградская область

польша

варшава

вальдемар скшипчак

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КАЛИНИНГРАД, 26 мар – РИА Новости. Польскому генералу, заявившему, что Варшава может претендовать на Калининград, нужно изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше, подобные заявления - глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года". Польский генерал считает, что Варшава может претендовать на Калининград."Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет - изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград - глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике", - заявил Лысков.Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.

https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, калининград, калининградская область, польша, варшава, вальдемар скшипчак