https://ria.ru/20220326/iskhod-1780053517.html

"Не тот народ". Ученые нашли неожиданное объяснение исходу из Египта

"Не тот народ". Ученые нашли неожиданное объяснение исходу из Египта - РИА Новости, 26.03.2022

"Не тот народ". Ученые нашли неожиданное объяснение исходу из Египта

"И последовали евреи за Моисеем в Землю обетованную", — многие знают эти библейские строки. История исхода из Египта популярна в культуре, хотя ученые... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:00

2022-03-26T08:00

2022-03-26T08:11

религия

иерусалим

средиземноморье

сирия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Олег Налисник. "И последовали евреи за Моисеем в Землю обетованную", — многие знают эти библейские строки. История исхода из Египта популярна в культуре, хотя ученые сомневаются в ее реальности. Однако в последнее время скептиков все меньше. О спорах вокруг знаменитого сюжета — в материале РИА Новости.Без следовИсходу евреев из египетского плена посвящены сотни произведений искусства. Пожалуй, это один из самых известных библейских сюжетов. И довольно драматичных: Библия детально описывает путь Моисея от любимого сына фараона до главного врага.Согласно Писанию, будущему вождю израильтян Господь указал вывести "народ свой" из многолетнего плена. Моисей попросил у египетского правителя отпустить евреев, но тот отказался. Тогда Бог наслал на страну десять казней — от нашествия саранчи и лягушек до смерти всех первенцев. Видя бедствия, царь отпустил беглецов."И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое", — гласит книга Исход.С учетом того, что в каждой семье было минимум пять человек, библеисты говорят об одной из наиболее массовых миграций в истории. Причем продолжительной — богоизбранный народ 40 лет блуждал по пустыне.Само собой, настолько грандиозное событие должно оставить массу артефактов. Однако археологи, исследовав огромные территории как на Синайском полуострове, так и в Трансиордании, ничего не нашли. Поэтому научное сообщество десятилетиями отрицало историчность скитаний сынов Израиля.Из факта в мифПроблему усугубляют и нееврейские хроники. По мнению историков, такой значимый исход людей из страны не мог остаться незамеченным египетскими летописцами. А ведь в XIII веке до нашей эры, к которому принято относить исход, государство фараонов было на пике могущества: царская свита тогда все подробно фиксировала. Но о массовом бегстве — ни слова.Еврейские же источники изобилуют сведениями. "Причем нельзя назвать эту историю придуманной веками позже. Упоминания о бегстве израильтян из Египта встречаются в книгах пророков Осии и Амоса, а это как минимум VIII век до нашей эры. И очевидно, что авторы опирались на очень древнюю традицию", — говорит археолог Исраэль Финкельштейн.Он предлагает посмотреть на проблему иначе: миграция семитского народа была длительным процессом, который, возможно, растянулся на несколько столетий."Это принято называть "мифоисторическим сюжетом", — продолжает исследователь. — То есть у исхода был реальный прототип, который затем стал священным сказанием и, соответственно, оброс иносказаниями и символизмом".Самое сложное, по словам ученого, найти событие, которое бы подтвердили египетские источники. И оказывается, оно есть."Народ аму"В III веке до нашей эры египетский историк Манефон упоминает о "массовом изгнании" из страны, которое произошло за полторы тысячи лет до его рождения. Речь идет о "племени аму", более известном как "гиксосы".Это слово переводится либо как "иноземные правители", либо "цари-пастухи". Второй вариант указывает на семитское происхождение. Племя завоевало Египет примерно в XVIII-XVII веках до нашей эры. Спустя несколько столетий местные жители его изгнали.Манефон пишет, что гиксосы бежали в Ханаан, где основали Иерусалим. То есть, вполне возможно, имеются в виду евреи."Мы точно знаем, что "народ аму" был неоднородным. Это конгломерат племен семитского происхождения, среди которых могли быть и те, кто потом обосновался в Израиле", — отмечает в исследовании профессор иудаики Абба Эвен.С другой стороны, историк Манефон мог просто скопировать библейский сюжет — обычное дело для того времени. Однако специалисты обращают внимание на одну деталь."Он творил при Птолемеях, в первой половине II века до нашей эры. Причем на греческом. А Септуагинта — перевод иудейского писания на язык эллинов — появилась гораздо позже. Поэтому египетский хронист вряд ли мог знать содержание Библии", — поясняет специалист по истории Израиля Лоуренс Шиффман."Все из-за катастрофы"В нееврейских источниках подтверждают и события, которые случились после бегства из Египта. Согласно Библии, семиты еще много лет воевали за Землю обетованную с местными племенами. Главный враг — филистимляне.Аборигенами их не назовешь: они пришли в Ханаан в конце второго тысячелетия до нашей эры. Некоторые хроники называют их людьми моря, что перекликается со свидетельствами из различных точек восточного Средиземноморья.Так, по данным историков, таинственное "морское племя" опустошило берега современных Египта, Турции, Сирии, Израиля и Ливана. Нашествие, считают ученые, стало одним из факторов "великой катастрофы бронзового века".Примерно 3300 лет назад почти все ближневосточные цивилизации вмиг исчезли — из-за войн, голода и природных катаклизмов."Это породило большие волны миграции. Из Египта, который тоже постигли бедствия, бежали племена — прежде всего семитские, родом из Западной Азии. У исследователей множество данных, что речь идет о племени, которое Библия относит к колену Левия — левиты. Моисей в Писании, кстати, тоже назван левитом. Этот народ, по всей видимости, пришел в Ханаан и смешался с местным населением. Те переняли его культуру и, что главное, религию", — рассуждает исследователь иудаизма Ричард Фридман.На это указывают детали еврейской обрядности. Например, практику обрезания историк называет египетской. То же относится и к служителям культа, которые делятся на два сословия — священники и левиты. Ученый считает, что модель позаимствовали у жрецов Мемфиса."Левиты действительно отличались от остальных израильских племен. Они поклонялись Яхве, а местные — божеству Элю, — рассказывает Фридман. — И они были более открытыми, о чем свидетельствуют отрывки из Писания, где говорится о хорошем отношении к чужеземцам. Видимо, со временем культура этого племени стала доминирующей".По его словам, с каждым годом появляется все больше доказательств того, что исход еврейского народа во главе с Моисеем — реальное событие. Правда, скорее всего, оно отличалось от описанного в Библии.

https://ria.ru/20220309/svyatynya-1776801395.html

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иерусалим, средиземноморье, сирия