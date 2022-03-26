06:35 26.03.2022 (обновлено: 06:38 26.03.2022)
Украинские войска готовили к быстрой интеграции в НАТО, заявил эксперт
Военный эксперт Шурыгин: украинские войска готовили к быстрой интеграции в НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. НАТО готовила украинские войска к быстрой адаптации к своим командным и организационным стандартам, заявил РИА Новости военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя найденные документы украинских военных в Донецкой области.
Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха тайник с документами, среди которых был сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.
23 марта, 08:00Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
Среди документов также оказался конспект с армейской терминологией на английском языке. Специфика занятий заключалась в том, что курсантам преподавали особенности и стандарты ведения радиопереговоров и иерархической структуры, принятых в армиях стран-участниц НАТО.
"Это свидетельствует о том, что блок НАТО давно и тщательно готовил личный состав ВСУ для быстрой интеграции в свои воинские структуры. Скорее всего, эти лекции читали иностранные специалисты. Те или иные нюансы раскрывали обучающимся именно носители языка. Во-вторых, естественно, что украинскую армию готовили по стандартам НАТО. Готовили целиком по их лекалам. И ВС Украины были максимально интегрированы в армию США и в армии НАТО. Это очевидно, и данные документы лишний раз это доказывают", — сказал Шурыгин.
Как следует из найденных документов, иностранцы обучали украинских военных обращению с оружием задолго до последнего обострения обстановки в Донбассе, в частности, в 2018 году, когда предпринимались усилия по урегулированию в соответствии с минскими соглашениями, а в ДНР и ЛНР шла подготовка к местным выборам, после которых Киев обязался наделить неподконтрольные ему территории Донбасса особым статусом.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
24 марта, 08:00"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе