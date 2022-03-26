https://ria.ru/20220326/integratsiya-1780197105.html

Украинские войска готовили к быстрой интеграции в НАТО, заявил эксперт

Украинские войска готовили к быстрой интеграции в НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска готовили к быстрой интеграции в НАТО, заявил эксперт

НАТО готовила украинские войска к быстрой адаптации к своим командным и организационным стандартам, заявил РИА Новости военный эксперт Владислав Шурыгин,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:35

2022-03-26T06:35

2022-03-26T06:38

владимир путин

россия

киев

вооруженные силы рф

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владислав шурыгин

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. НАТО готовила украинские войска к быстрой адаптации к своим командным и организационным стандартам, заявил РИА Новости военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя найденные документы украинских военных в Донецкой области.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха тайник с документами, среди которых был сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.Среди документов также оказался конспект с армейской терминологией на английском языке. Специфика занятий заключалась в том, что курсантам преподавали особенности и стандарты ведения радиопереговоров и иерархической структуры, принятых в армиях стран-участниц НАТО.Как следует из найденных документов, иностранцы обучали украинских военных обращению с оружием задолго до последнего обострения обстановки в Донбассе, в частности, в 2018 году, когда предпринимались усилия по урегулированию в соответствии с минскими соглашениями, а в ДНР и ЛНР шла подготовка к местным выборам, после которых Киев обязался наделить неподконтрольные ему территории Донбасса особым статусом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, нато, владислав шурыгин, в мире, вооруженные силы украины, украина