https://ria.ru/20220326/importozameschenie-1780237470.html

Чернышенко: уровень импортозамещения в критических отраслях достигает 100%

Чернышенко: уровень импортозамещения в критических отраслях достигает 100% - РИА Новости, 26.03.2022

Чернышенко: уровень импортозамещения в критических отраслях достигает 100%

В критически важных для страны направлениях уровень импортозамещения находится в диапазоне от 80 до ста процентов, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:48

2022-03-26T14:48

2022-03-26T16:39

экономика

россия

технологии

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В критически важных для страны направлениях уровень импортозамещения находится в диапазоне от 80 до ста процентов, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече кабмина с представителями IT-отрасли. Трансляция велась на канале правительства в RuTube."У нас, конечно, есть свои сервисы для импортозамещения и министерство вело системную работу все эти годы и по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности <...> от 80 до 100% есть", — сказал чиновник.По его словам, для государства в промышленности "никакой опасности" нет.Вице-премьер также отметил, что все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области госзаказов.Ранее президент Владимир Путин призвал органы власти и представителей бизнеса провести "форсированное импортозамещение". По его словам, проблема не в деньгах, а в поставках комплектующих, техники, стройматериалов, в организации работы подрядчиков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о масштабных антироссийских санкциях, затронувших практически все отрасли экономики от IT-технологий до продовольствия. Многие глобальные бренды объявили об уходе с российского рынка, или о приостановке текущей деятельности, или об отказе от инвестиций.В качестве одной из возможных мер в Европе обсуждается отказ от российского сырья. При этом санкционное давление спровоцировало всплеск цен на энергоносители.

https://ria.ru/20220326/nadezhda-1780195919.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, технологии, дмитрий чернышенко