https://ria.ru/20220326/import-1780235580.html
Путин подписал закон, наделяющий организации функциями по поддержке импорта
Путин подписал закон, наделяющий организации функциями по поддержке импорта - РИА Новости, 26.03.2022
Путин подписал закон, наделяющий организации функциями по поддержке импорта
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:23
2022-03-26T14:23
2022-03-26T14:23
россия
росэксимбанк
экономика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта, а правительству РФ - возлагать такие функции также и на другую госорганизацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк наделены функциями по оказанию финансовой, страховой, гарантийной и иной поддержки экспорта. Закон наделяет их аналогичными функциями в части поддержки импорта. При этом правительство России в 2022 году будет вправе принять решение о возложении функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта также на иную организацию - российское юрлицо, 100% акций (долей) в уставном капитале которого "принадлежит РФ и (или) российским лицам".Объем этих функций, порядок их реализации, контроль за их осуществлением и порядок раскрытия информации этой организацией также определит кабмин. Исполнение обязательств по заключенным данной организации договорам и сделкам может быть обеспечено госгарантией РФ, которая не предусматривает право регрессного требования гаранта к принципалу или уступку гаранту прав требования бенефициара по ней к принципалу.Согласно закону, ЭКСАР сможет осуществлять деятельность не только по страхованию экспортных и импортных кредитов от предпринимательских и политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по сделкам, российских и иностранных банков или иных организаций, осуществляющих кредитование или финансовую поддержку таким лицам, но и по перестрахованию.При этом на ЭКСАР и организацию, на которую правительство возложит функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта, не будут распространяться положения законодательства об организации страхового дела. Причем они смогут осуществлять деятельность по страхованию и перестрахованию без получения разрешения (лицензии). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220326/turizm-1780217539.html
https://ria.ru/20220326/avtomobili-1780218783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росэксимбанк, экономика, владимир путин, правительство рф
Путин подписал закон, наделяющий организации функциями по поддержке импорта
Путин подписал закон, наделяющий РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк функциями по поддержке импорта
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, который позволит Российскому экспортному центру (РЭЦ), ЭКСАР и Росэксимбанку осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только экспорта, но и импорта, а правительству РФ - возлагать такие функции также и на другую госорганизацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк
наделены функциями по оказанию финансовой, страховой, гарантийной и иной поддержки экспорта. Закон наделяет их аналогичными функциями в части поддержки импорта. При этом правительство России
в 2022 году будет вправе принять решение о возложении функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта также на иную организацию - российское юрлицо, 100% акций (долей) в уставном капитале которого "принадлежит РФ и (или) российским лицам".
Объем этих функций, порядок их реализации, контроль за их осуществлением и порядок раскрытия информации этой организацией также определит кабмин. Исполнение обязательств по заключенным данной организации договорам и сделкам может быть обеспечено госгарантией РФ, которая не предусматривает право регрессного требования гаранта к принципалу или уступку гаранту прав требования бенефициара по ней к принципалу.
Согласно закону, ЭКСАР сможет осуществлять деятельность не только по страхованию экспортных и импортных кредитов от предпринимательских и политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по сделкам, российских и иностранных банков или иных организаций, осуществляющих кредитование или финансовую поддержку таким лицам, но и по перестрахованию.
При этом на ЭКСАР и организацию, на которую правительство возложит функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки экспорта и импорта, не будут распространяться положения законодательства об организации страхового дела. Причем они смогут осуществлять деятельность по страхованию и перестрахованию без получения разрешения (лицензии). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.