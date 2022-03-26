https://ria.ru/20220326/grivna-1780210589.html

В ДНР временно разрешили наличный оборот гривны

В ДНР временно разрешили наличный оборот гривны - РИА Новости, 26.03.2022

В ДНР временно разрешили наличный оборот гривны

Украинская гривна будет использоваться наряду с российским рублем на всей территории ДНР до 1 июля, сообщается в указе главы республики Дениса Пушилина о... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:11

2022-03-26T10:11

2022-03-26T11:59

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинская гривна будет использоваться наряду с российским рублем на всей территории ДНР до 1 июля, сообщается в указе главы республики Дениса Пушилина о временном порядке использования наличных денег."Принимать в качестве средства платежа от физических лиц и в случаях, предусмотренных настоящим указом, от хозяйствующих субъектов наряду с наличным российским рублем наличную украинскую гривну", — говорится в указе.В документе отмечается, что при определении цен на товары, работы и услуги необходимо применять действующий уже несколько лет официальный курс, согласно которому одна гривна эквивалентна 2,5 рубля.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 июля 2022 года.Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220326/dnr-1780207664.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

киев

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, киев, денис пушилин