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В Госдуме посоветовали польскому генералу вспомнить слова Черчилля о Польше - РИА Новости, 26.03.2022
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В Госдуме посоветовали польскому генералу вспомнить слова Черчилля о Польше
В Госдуме посоветовали польскому генералу вспомнить слова Черчилля о Польше - РИА Новости, 26.03.2022
В Госдуме посоветовали польскому генералу вспомнить слова Черчилля о Польше
Замглавы думского комитета по обороне Дмитрий Саблин, комментируя слова одного из бывших руководителей польской армии Вальдемара Скшипчка об "оккупированном... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:51
2022-03-26T14:51
в мире
россия
калининград
польша
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замглавы думского комитета по обороне Дмитрий Саблин, комментируя слова одного из бывших руководителей польской армии Вальдемара Скшипчка об "оккупированном Калининграде", отметил, что Варшаве лучше думать о тех территориях, которые были ей переданы СССР после Второй мировой войны, а не о российском городе.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия"."(Бывший британский премьер-министр Уинстон) Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. Точно так же в 1938 году поляки из-за спины крупных хищников отхватили кусок Чехословакии. Надеются повторить. Я думаю, польским политиканам стоит хорошенько разглядеть на карте страны территории, которые братской тогда Польше щедро прирезал Советский Союз, и переживать о них, а не о нашем Калининграде", - заявил Саблин РИА Новости.Ранее в России польскому военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на идею поднять в Польше вопрос Калининграда ответила, что "как поднимет, так и опустит".Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше. Переданные Польше по условиям международных Ялтинской и Потсдамской конференций в 1945 году, а также в результате двусторонних договоров с СССР в 1945-1956 годах территории называют в стране "возвращенными территориями".
https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html
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в мире, россия, калининград, польша, госдума рф
14:51 26.03.2022
 
В Госдуме посоветовали польскому генералу вспомнить слова Черчилля о Польше

Саблин посоветовал Польше переживать о территориях, переданных ей СССР, а не о Калининграде

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замглавы думского комитета по обороне Дмитрий Саблин, комментируя слова одного из бывших руководителей польской армии Вальдемара Скшипчка об "оккупированном Калининграде", отметил, что Варшаве лучше думать о тех территориях, которые были ей переданы СССР после Второй мировой войны, а не о российском городе.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград
"(Бывший британский премьер-министр Уинстон) Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. Точно так же в 1938 году поляки из-за спины крупных хищников отхватили кусок Чехословакии. Надеются повторить. Я думаю, польским политиканам стоит хорошенько разглядеть на карте страны территории, которые братской тогда Польше щедро прирезал Советский Союз, и переживать о них, а не о нашем Калининграде", - заявил Саблин РИА Новости.
Ранее в России польскому военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на идею поднять в Польше вопрос Калининграда ответила, что "как поднимет, так и опустит".
Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше. Переданные Польше по условиям международных Ялтинской и Потсдамской конференций в 1945 году, а также в результате двусторонних договоров с СССР в 1945-1956 годах территории называют в стране "возвращенными территориями".
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 12:42
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград
 
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