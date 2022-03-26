В Госдуме посоветовали польскому генералу вспомнить слова Черчилля о Польше
Саблин посоветовал Польше переживать о территориях, переданных ей СССР, а не о Калининграде
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замглавы думского комитета по обороне Дмитрий Саблин, комментируя слова одного из бывших руководителей польской армии Вальдемара Скшипчка об "оккупированном Калининграде", отметил, что Варшаве лучше думать о тех территориях, которые были ей переданы СССР после Второй мировой войны, а не о российском городе.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".
"(Бывший британский премьер-министр Уинстон) Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. Точно так же в 1938 году поляки из-за спины крупных хищников отхватили кусок Чехословакии. Надеются повторить. Я думаю, польским политиканам стоит хорошенько разглядеть на карте страны территории, которые братской тогда Польше щедро прирезал Советский Союз, и переживать о них, а не о нашем Калининграде", - заявил Саблин РИА Новости.
Ранее в России польскому военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на идею поднять в Польше вопрос Калининграда ответила, что "как поднимет, так и опустит".
Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше. Переданные Польше по условиям международных Ялтинской и Потсдамской конференций в 1945 году, а также в результате двусторонних договоров с СССР в 1945-1956 годах территории называют в стране "возвращенными территориями".