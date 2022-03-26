https://ria.ru/20220326/gaz-1780256673.html

Пушков рассказал, кто вынес вердикт Западу из-за позиции по газу

Пушков рассказал, кто вынес вердикт Западу из-за позиции по газу - РИА Новости, 26.03.2022

Пушков рассказал, кто вынес вердикт Западу из-за позиции по газу

Россия оказалась незаменимым игроком на энергетическом рынке и тем самым вынесла вердикт западному миру, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:11

2022-03-26T18:11

2022-03-26T20:29

экономика

цены на нефть

природный газ

сжиженный природный газ

сша

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россия

катар

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия оказалась незаменимым игроком на энергетическом рынке и тем самым вынесла вердикт западному миру, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Главная схватка за новый миропорядок ведется на энергетическом фронте. <…> Кто-то надеялся заменить поставки газа из России поставками из Катара? Вот ответ. И вердикт", — отметил он, комментируя слова госминистра энергетики Катара Саада аль-Кааби о невозможности резкого отказа от российского топлива.Свою позицию глава Минэнерго Катара озвучил в субботу на международной конференции Doha forum. По его оценке, Европе потребуется пять-семь лет для того, чтобы заменить российский газ. Он также отметил, что до начала украинского кризиса Катар рассчитывал поставлять в Европу 60 миллионов тонн СПГ после увеличения его мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год. Аль-Кааби заявил, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, но 85 процентов его экспорта СПГ в настоящий момент — это долгосрочные контракты, в основном с азиатскими странами.В Вашингтоне до этого сообщили о намерении обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу. По словам американской стороны, речь идет минимум о 15 миллиардах кубометров газа в 2022 году.Российский вице-премьер Александр Новак подчеркивал, в свою очередь, что обсуждение отказа Европы от российской нефти и газа негативно влияет на рынок. В отсутствие этих ресурсов, по его словам, в мире случится коллапс, а цены станут непредсказуемыми.

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

сша

европа

россия

катар

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, цены на нефть, природный газ, сжиженный природный газ, сша, европа, россия, катар, алексей пушков, александр новак