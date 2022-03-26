18:11 26.03.2022 (обновлено: 20:29 26.03.2022)
Пушков рассказал, кто вынес вердикт Западу из-за позиции по газу
Сенатор Пушков: Минэнерго Катара вынесло вердикт Западу словами о замене российского газа
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия оказалась незаменимым игроком на энергетическом рынке и тем самым вынесла вердикт западному миру, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Главная схватка за новый миропорядок ведется на энергетическом фронте. <…> Кто-то надеялся заменить поставки газа из России поставками из Катара? Вот ответ. И вердикт", — отметил он, комментируя слова госминистра энергетики Катара Саада аль-Кааби о невозможности резкого отказа от российского топлива.
Свою позицию глава Минэнерго Катара озвучил в субботу на международной конференции Doha forum. По его оценке, Европе потребуется пять-семь лет для того, чтобы заменить российский газ. Он также отметил, что до начала украинского кризиса Катар рассчитывал поставлять в Европу 60 миллионов тонн СПГ после увеличения его мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год. Аль-Кааби заявил, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, но 85 процентов его экспорта СПГ в настоящий момент — это долгосрочные контракты, в основном с азиатскими странами.
В Вашингтоне до этого сообщили о намерении обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу. По словам американской стороны, речь идет минимум о 15 миллиардах кубометров газа в 2022 году.
Российский вице-премьер Александр Новак подчеркивал, в свою очередь, что обсуждение отказа Европы от российской нефти и газа негативно влияет на рынок. В отсутствие этих ресурсов, по его словам, в мире случится коллапс, а цены станут непредсказуемыми.
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