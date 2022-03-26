https://ria.ru/20220326/gaz-1780239643.html

Минэнерго Катара оценило время, нужное для замены российского газа в ЕС

Минэнерго Катара оценило время, нужное для замены российского газа в ЕС - РИА Новости, 26.03.2022

Минэнерго Катара оценило время, нужное для замены российского газа в ЕС

Заменить российский газ в Европе газом от других производителей не получится за один день, на это нужны пять-семь лет, заявил на международной конференции Doha... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:16

2022-03-26T15:16

2022-03-26T15:39

экономика

россия

европа

катар

природный газ

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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Заменить российский газ в Европе газом от других производителей не получится за один день, на это нужны пять-семь лет, заявил на международной конференции Doha forum госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби."Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет", - отметил министр.По его словам, до начала украинского кризиса Катар рассчитывал поставлять в Европу 60 миллионов тонн СПГ после увеличения его мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год. Аль-Кааби указал, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, но 85% его экспорта СПГ в настоящий момент - это долгосрочные контракты в основном с азиатскими странами.Ранее администрация США сообщила, что США будут работать с партнерами, чтобы обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу, как минимум 15 миллиардов кубометров газа в 2022 году, сообщил Белый дом.Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, катар, природный газ