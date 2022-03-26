https://ria.ru/20220326/gaz-1780245686.html

В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях

В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях - РИА Новости, 26.03.2022

В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях

Требование России платить за газ в рублях является реакцией на военную ситуацию и вряд ли повлияет на долгосрочные контракты, считает госминистр энергетики... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:13

2022-03-26T16:13

2022-03-26T16:13

экономика

россия

европа

сша

владимир путин

катар

природный газ

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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Требование России платить за газ в рублях является реакцией на военную ситуацию и вряд ли повлияет на долгосрочные контракты, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби."Это (требование о плате за газ в рублях - ред.) реакция, основанная на военной ситуации, я не думаю, что это поменяет долгосрочные контракты и то, что мы делаем", - сказал аль-Кааби, выступая на международной конференции в Катаре Doha forum.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

россия

европа

сша

катар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, сша, владимир путин, катар, природный газ