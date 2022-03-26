Рейтинг@Mail.ru
В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/gaz-1780245686.html
В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях
В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях - РИА Новости, 26.03.2022
В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях
Требование России платить за газ в рублях является реакцией на военную ситуацию и вряд ли повлияет на долгосрочные контракты, считает госминистр энергетики... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:13
2022-03-26T16:13
экономика
россия
европа
сша
владимир путин
катар
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg
ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Требование России платить за газ в рублях является реакцией на военную ситуацию и вряд ли повлияет на долгосрочные контракты, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби."Это (требование о плате за газ в рублях - ред.) реакция, основанная на военной ситуации, я не думаю, что это поменяет долгосрочные контракты и то, что мы делаем", - сказал аль-Кааби, выступая на международной конференции в Катаре Doha forum.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
россия
европа
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_350:0:2894:1908_1920x0_80_0_0_14de45b8a6f68ca84cfc153578873762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, сша, владимир путин, катар, природный газ
16:13 26.03.2022
 
В Катаре прокомментировали требование России платить за газ в рублях

Катарский министр аль-Кааби: идея платы за газ в рублях стала реакцией на военную ситуацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Требование России платить за газ в рублях является реакцией на военную ситуацию и вряд ли повлияет на долгосрочные контракты, считает госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
"Это (требование о плате за газ в рублях - ред.) реакция, основанная на военной ситуации, я не думаю, что это поменяет долгосрочные контракты и то, что мы делаем", - сказал аль-Кааби, выступая на международной конференции в Катаре Doha forum.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
 
ЭкономикаРоссияЕвропаСШАВладимир ПутинКатарПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала