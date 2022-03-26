Рейтинг@Mail.ru
Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/gaz-1780241606.html
Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ
Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2022
Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ
Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:31
2022-03-26T15:31
экономика
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:89:3030:1793_1920x0_80_0_0_98ae61621ba454b424b0185b5017f9d7.jpg
ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет издание Echos со ссылкой на источники.Отмечается, что Франция намерена задействовать беспрецедентные ресурсы для увеличения своих мощностей по приему СПГ и снижения зависимости от российского газа.Проект строительства плавучего терминала в порту Гавр готовят министерство экологических преобразований Франции, энергетические компании TotalEnergies, GRTGaz, и портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.По словам одного из источников, решение пока не принято окончательно."Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок. Поэтому необходимо сделать все, чтобы ускорить получение необходимых разрешений", - цитирует издание председателя комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко.Он отметил, что цель состоит в том, чтобы дополнительные мощности по приему СПГ были введены в эксплуатацию в течение года.Плавучий терминал может импортировать 50 тераватт-часов (ТВтч) газа в год или 3,9 миллиона тонн СПГ. Он сможет получать сжиженный газ из США, Катара или Африки.
https://ria.ru/20220326/frg-1780196939.html
https://ria.ru/20220326/gaz-1780191203.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e1bd3e4a90014d2bc22e7d3fe51cd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, париж, франция
15:31 26.03.2022
 
Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ

Echos: во Франции появится новый терминал для приема сжиженного природного газа

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет издание Echos со ссылкой на источники.
Отмечается, что Франция намерена задействовать беспрецедентные ресурсы для увеличения своих мощностей по приему СПГ и снижения зависимости от российского газа.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 06:42
В бундестаге указали на двуличие министра из-за позиции по российскому газу
Проект строительства плавучего терминала в порту Гавр готовят министерство экологических преобразований Франции, энергетические компании TotalEnergies, GRTGaz, и портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.
По словам одного из источников, решение пока не принято окончательно.
"Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок. Поэтому необходимо сделать все, чтобы ускорить получение необходимых разрешений", - цитирует издание председателя комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 02:03
Маневр Путина с газом ошарашил Запад, пишет Spiegel
Он отметил, что цель состоит в том, чтобы дополнительные мощности по приему СПГ были введены в эксплуатацию в течение года.
Плавучий терминал может импортировать 50 тераватт-часов (ТВтч) газа в год или 3,9 миллиона тонн СПГ. Он сможет получать сжиженный газ из США, Катара или Африки.
 
ЭкономикаПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала