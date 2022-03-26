https://ria.ru/20220326/gaz-1780241606.html

Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ

Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2022

Во Франции появится новый терминал для приема СПГ, сообщили СМИ

Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:31

2022-03-26T15:31

2022-03-26T15:31

экономика

париж

франция

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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Госорганы Франции совместно с крупными энергетическими компаниями планируют установить новый терминал по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет издание Echos со ссылкой на источники.Отмечается, что Франция намерена задействовать беспрецедентные ресурсы для увеличения своих мощностей по приему СПГ и снижения зависимости от российского газа.Проект строительства плавучего терминала в порту Гавр готовят министерство экологических преобразований Франции, энергетические компании TotalEnergies, GRTGaz, и портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.По словам одного из источников, решение пока не принято окончательно."Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок. Поэтому необходимо сделать все, чтобы ускорить получение необходимых разрешений", - цитирует издание председателя комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко.Он отметил, что цель состоит в том, чтобы дополнительные мощности по приему СПГ были введены в эксплуатацию в течение года.Плавучий терминал может импортировать 50 тераватт-часов (ТВтч) газа в год или 3,9 миллиона тонн СПГ. Он сможет получать сжиженный газ из США, Катара или Африки.

https://ria.ru/20220326/frg-1780196939.html

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париж

франция

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, париж, франция