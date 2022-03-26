02:03 26.03.2022 (обновлено: 08:38 26.03.2022)
Маневр Путина с газом ошарашил Запад, пишет Spiegel
Spiegel: решение Путина перевести оплату газа в рубли заставит ЕС обходить свои же санкции
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках, пишет немецкий журнал Spiegel.
Авторы публикации отметили, что этот маневр вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран Евросоюза и заставлял их представителей "хмурить лбы". Как отметил в беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум, российскому лидеру удалось "ошарашить Запад".
"Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции", — пояснил Зюдекум.
В свою очередь, эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что такими действиями Москва пытается укрепить рубль.
"Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и соответственно поднимется ее курс", — высказался Бофингер.
Обозреватели Spiegel предположили, что эти цели вполне достижимы. При этом экономист Клаус-Юрген Герн добавил, что, вероятно, в этой ситуации Центробанк начнет продавать рубли потребителям газа через российские банки, что стабилизует валюту.
"Однако этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, поскольку западные санкции будут выглядеть абсурдно", — заключил Герн.
Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.