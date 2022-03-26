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Маневр Путина с газом ошарашил Запад, пишет Spiegel - РИА Новости, 26.03.2022
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Маневр Путина с газом ошарашил Запад, пишет Spiegel
Маневр Путина с газом ошарашил Запад, пишет Spiegel - РИА Новости, 26.03.2022
Маневр Путина с газом ошарашил Запад, пишет Spiegel
Решение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T02:03
2022-03-26T08:38
владимир путин
россия
сша
москва
евросоюз
der spiegel
в мире
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках, пишет немецкий журнал Spiegel.Авторы публикации отметили, что этот маневр вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран Евросоюза и заставлял их представителей "хмурить лбы". Как отметил в беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум, российскому лидеру удалось "ошарашить Запад".В свою очередь, эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что такими действиями Москва пытается укрепить рубль."Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и соответственно поднимется ее курс", — высказался Бофингер.Обозреватели Spiegel предположили, что эти цели вполне достижимы. При этом экономист Клаус-Юрген Герн добавил, что, вероятно, в этой ситуации Центробанк начнет продавать рубли потребителям газа через российские банки, что стабилизует валюту.Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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владимир путин, россия, сша, москва, евросоюз, der spiegel, в мире, центральный банк рф (цб рф), германия
02:03 26.03.2022 (обновлено: 08:38 26.03.2022)
 
Маневр Путина с газом ошарашил Запад, пишет Spiegel

Spiegel: решение Путина перевести оплату газа в рубли заставит ЕС обходить свои же санкции

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках, пишет немецкий журнал Spiegel.
Авторы публикации отметили, что этот маневр вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран Евросоюза и заставлял их представителей "хмурить лбы". Как отметил в беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум, российскому лидеру удалось "ошарашить Запад".
"Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции", — пояснил Зюдекум.
В свою очередь, эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что такими действиями Москва пытается укрепить рубль.
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"Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и соответственно поднимется ее курс", — высказался Бофингер.
Обозреватели Spiegel предположили, что эти цели вполне достижимы. При этом экономист Клаус-Юрген Герн добавил, что, вероятно, в этой ситуации Центробанк начнет продавать рубли потребителям газа через российские банки, что стабилизует валюту.

"Однако этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, поскольку западные санкции будут выглядеть абсурдно", — заключил Герн.

Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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