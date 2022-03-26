"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20
Зампредседателя Совбеза Медведев: Россию невозможно исключить из G20
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки" (G20), поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
"В 2008 году мы создали "двадцатку". Они говорят: "Давайте мы Россию из "двадцатки" исключим!" Но я же помню, как это на моих глазах рождалось, эти решения принимали вместе. Сначала Буш в этом принимал участие, потом Обама. Все радовались, что за одним столом сидят представители таких разных стран: и Россия, и США, и КНР, и Индия. И это был формат, возникший консенсуальным путем, на основании единогласия. А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать!" — заявил Медведев.
"Это вы нас в "семерку" позвали тогда восьмым членом. Это другое дело, это ваш какой-то там закрытый клуб, не хотите нас видеть — мы оттуда ушли, нас оттуда "попросили". А сейчас этот клуб вообще никакого значения-то и не имеет, на самом деле. "Двадцатка" — другое дело, но эта "двадцатка" помогла нам справиться с кризисом 2008 года", — сказал зампредседателя Совбеза РФ.