https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html

"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20

"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20 - РИА Новости, 26.03.2022

"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20

Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки" (G20), поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:06

2022-03-26T06:06

2022-03-26T06:06

в мире

россия

g8

дмитрий медведев

g7

большая двадцатка

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки" (G20), поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8, но, по его словам, "это другое дело"."Это вы нас в "семерку" позвали тогда восьмым членом. Это другое дело, это ваш какой-то там закрытый клуб, не хотите нас видеть — мы оттуда ушли, нас оттуда "попросили". А сейчас этот клуб вообще никакого значения-то и не имеет, на самом деле. "Двадцатка" — другое дело, но эта "двадцатка" помогла нам справиться с кризисом 2008 года", — сказал зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220326/zapad-1780193825.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, g8, дмитрий медведев, g7, большая двадцатка