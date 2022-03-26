Рейтинг@Mail.ru
"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20 - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html
"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20
"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20 - РИА Новости, 26.03.2022
"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20
Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки" (G20), поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T06:06
2022-03-26T06:06
в мире
россия
g8
дмитрий медведев
g7
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779919110_0:183:3140:1949_1920x0_80_0_0_e0841c2c417ba3e539f8c4e5a26795a9.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки" (G20), поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8, но, по его словам, "это другое дело"."Это вы нас в "семерку" позвали тогда восьмым членом. Это другое дело, это ваш какой-то там закрытый клуб, не хотите нас видеть — мы оттуда ушли, нас оттуда "попросили". А сейчас этот клуб вообще никакого значения-то и не имеет, на самом деле. "Двадцатка" — другое дело, но эта "двадцатка" помогла нам справиться с кризисом 2008 года", — сказал зампредседателя Совбеза РФ.
https://ria.ru/20220326/zapad-1780193825.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779919110_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_f3e5d3e680f2b97222d6d18300e6d387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, g8, дмитрий медведев, g7, большая двадцатка
06:06 26.03.2022
 
"Нет, ребят": Медведев оценил возможность исключения России из G20

Зампредседателя Совбеза Медведев: Россию невозможно исключить из G20

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию невозможно исключить из "Большой двадцатки" (G20), поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.

"В 2008 году мы создали "двадцатку". Они говорят: "Давайте мы Россию из "двадцатки" исключим!" Но я же помню, как это на моих глазах рождалось, эти решения принимали вместе. Сначала Буш в этом принимал участие, потом Обама. Все радовались, что за одним столом сидят представители таких разных стран: и Россия, и США, и КНР, и Индия. И это был формат, возникший консенсуальным путем, на основании единогласия. А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать!" — заявил Медведев.

Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8, но, по его словам, "это другое дело".
"Это вы нас в "семерку" позвали тогда восьмым членом. Это другое дело, это ваш какой-то там закрытый клуб, не хотите нас видеть — мы оттуда ушли, нас оттуда "попросили". А сейчас этот клуб вообще никакого значения-то и не имеет, на самом деле. "Двадцатка" — другое дело, но эта "двадцатка" помогла нам справиться с кризисом 2008 года", — сказал зампредседателя Совбеза РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
04:11
Медведев: Запад не сможет "спеленать" Россию, как когда-то КНДР или Кубу
 
В миреРоссияG8Дмитрий МедведевG7Большая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала