https://ria.ru/20220326/frg-1780196939.html

В бундестаге указали на двуличие министра из-за позиции по российскому газу

В бундестаге указали на двуличие министра из-за позиции по российскому газу - РИА Новости, 26.03.2022

В бундестаге указали на двуличие министра из-за позиции по российскому газу

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла на дебатах в бундестаге назвал двуличной позицию министра экономики ФРГ Роберта Хабека по поставкам газа... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:42

2022-03-26T06:42

2022-03-26T06:42

роберт хабек

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла на дебатах в бундестаге назвал двуличной позицию министра экономики ФРГ Роберта Хабека по поставкам газа из России, приводит его слова журнал Spiegel.Как ранее сообщило агентство DPA, во время визита в Доху Хабек заявил, что ФРГ и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве.Парламентарий заявил, что в своем стремлении как можно быстрее уменьшить зависимость от российских энергоресурсов вице-канцлер готов закрыть глаза на либеральные ценности.Лидер "АдГ" считает ошибочной для Берлина перспективу отказаться от российского голубого топлива. Также он раскритиковал решение федерального правительства начать поставки оружия на Украину, поскольку, по его мнению, это не поможет разрешить кризис, а лишь "обагрит руки немцев кровью".После начала военной спецоперации на Украине многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против Москвы.В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779777012.html

https://ria.ru/20220325/gaz-1780048760.html

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