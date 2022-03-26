https://ria.ru/20220326/evakuatsiya-1780278447.html

Россия эвакуировала за сутки почти 19,7 тысячи человек с Украины

Россия эвакуировала за сутки почти 19,7 тысячи человек с Украины - РИА Новости, 26.03.2022

Россия эвакуировала за сутки почти 19,7 тысячи человек с Украины

За сутки с Украины в Россию эвакуированы 19 694 мирных жителя, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T21:40

2022-03-26T21:40

2022-03-26T21:47

обострение ситуации в днр и лнр

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

михаил мизинцев

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За сутки с Украины в Россию эвакуированы 19 694 мирных жителя, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, при соблюдении мер безопасности российским ВС удается ежедневно спасать тысячи жизней мирного населения и иностранных граждан."Только за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 19 694 человека, из них – 3 300 детей", - рассказал генерал.Мизинцев уточнил, что всего с начала спецоперации в Россию эвакуированы уже 439 420 человек, из которых 91 673 – дети. Госграницу РФ пересекли 51 638 единиц личного автотранспорта, из них за сутки – 2 276 единиц.Из Мариуполя также без участия украинской стороны от беспредела националистов удалось спасти уже 98 081 человека, в том числе за истекшие сутки – 4 183 человека, добавил начальник НЦУО.К сегодняшнему дню в российский гумштаб поступило уже более 2,7 миллиона обращений от мирных граждан Украины с просьбой об эвакуации, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам генерала, значительная часть удерживаемого националистами в городах Украины населения ищет возможности для эвакуации в Россию. Об этом говорят обращения на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, в федеральные органы, общественные организации и субъекты РФ, а также к родным, близким и знакомым, проживающим в России."По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 2 125, а всего их в базе данных уже 2 728 457 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2 095 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.Киев не согласовал открываемые Россией гуманитарные коридоры, украинские власти заявляют о 13 дополнительных маршрутах исключительно на подконтрольных Киеву территориях, не оставляя гражданам выбора, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На текущие сутки украинская сторона не согласовала ни одного из предлагаемых Россией гуманитарных коридора, но при этом заявила о 13 дополнительных маршрутах исключительно на подконтрольных Киеву территориях", - сказал он.Мизинцев уточняет, что навязывание украинскими властями безальтернативных гуманитарных коридоров лишает граждан права на свободу выбора места жительства и перемещения, несмотря на их желание спастись от беспредела националистов именно в России.ВС РФ, а также воинские формирования ДНР и ЛНР, обеспечивая безопасную эвакуацию мирных жителей, в полном объеме соблюдают "режимы тишины" на всех маршрутах, в том числе предложенных Киевом, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Преследуя исключительно гуманные принципы, для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, на всех, в том числе предложенных официальным Киевом маршрутах, Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик в полном объеме соблюдают введенные "режимы тишины", - сказал он.Киев отвергает инициативы России по спасению мирных граждан, националисты прикрываются людьми как "живым щитом" в надежде повлиять на ход спецоперации, ожидая помощи от западных спонсоров, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальный Киев с циничным "упорством" отвергает предложенные российской стороной инициативы по спасению миллионов украинских граждан, которых обезумевшие неонацисты держат в блокированных населенных пунктах в качестве "живого щита". В этом и есть чудовищный замысел украинских националистов – повлиять на ход проведения специальной военной операции Вооруженными Силами России и формированиями Донецкой и Луганской народных республик любыми, в том числе преступными действиями, прикрываясь беззащитными мирными жителями, в надежде на помощь своих западных спонсоров", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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