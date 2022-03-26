12:14 26.03.2022 (обновлено: 13:31 26.03.2022)
В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву
Боррель заявил о важности избежать российско-китайского союза на фоне давления на Москву
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления российско-китайского союза в результате западного давления и санкций в отношении России.
"Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу", — заявил Боррель в субботу во время международной конференции "Доха форум" в Катаре.