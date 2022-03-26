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В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву - РИА Новости, 26.03.2022
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В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву
В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву - РИА Новости, 26.03.2022
В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления российско-китайского союза в результате... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:14
2022-03-26T13:31
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
китай
россия
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ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления российско-китайского союза в результате западного давления и санкций в отношении России.
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, китай, россия
12:14 26.03.2022 (обновлено: 13:31 26.03.2022)
 
В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву

Боррель заявил о важности избежать российско-китайского союза на фоне давления на Москву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
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ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления российско-китайского союза в результате западного давления и санкций в отношении России.

"Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу", — заявил Боррель в субботу во время международной конференции "Доха форум" в Катаре.

Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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