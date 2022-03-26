https://ria.ru/20220326/es-1780223254.html

В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву

В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву - РИА Новости, 26.03.2022

В ЕС испугались российско-китайского союза на фоне давления на Москву

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления российско-китайского союза в результате... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:14

2022-03-26T12:14

2022-03-26T13:31

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

китай

россия

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ДОХА, 26 мар — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег от появления российско-китайского союза в результате западного давления и санкций в отношении России.

https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html

китай

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, китай, россия