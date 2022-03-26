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Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики - РИА Новости, 26.03.2022
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Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики
Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики
Экономическая война против России, инициированная западными странами, является отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T06:10
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россия
дмитрий медведев
в мире
москва
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экономическая война против России, инициированная западными странами, является отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со стороны РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.Он отметил, реакция России на возникшие задачи может быть весьма эффективной. "Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.
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россия, дмитрий медведев, в мире, москва
06:10 26.03.2022 (обновлено: 06:51 26.03.2022)
 
Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики

Медведев: Россия симметрично ответит на отказ Запада от общих основ рыночной экономики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экономическая война против России, инициированная западными странами, является отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со стороны РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.

"Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в Соединённых Штатах Америки, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII – начала XIX веков. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ", — сказал Медведев.

Он отметил, реакция России на возникшие задачи может быть весьма эффективной. "Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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