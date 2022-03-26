https://ria.ru/20220326/ekonomika-1780196457.html

Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики

Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики

Экономическая война против России, инициированная западными странами, является отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:10

2022-03-26T06:10

2022-03-26T06:51

россия

дмитрий медведев

в мире

москва

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экономическая война против России, инициированная западными странами, является отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со стороны РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.Он отметил, реакция России на возникшие задачи может быть весьма эффективной. "Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20220325/rusofobiya-1780003200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, дмитрий медведев, в мире, москва