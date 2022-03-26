06:10 26.03.2022 (обновлено: 06:51 26.03.2022)
Медведев предупредил Запад об ответе на отказ от основ рыночной экономики
Медведев: Россия симметрично ответит на отказ Запада от общих основ рыночной экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Экономическая война против России, инициированная западными странами, является отказом от общих основ рыночной экономики, это вызовет симметричный ответ со стороны РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
"Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в Соединённых Штатах Америки, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII – начала XIX веков. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ", — сказал Медведев.
Он отметил, реакция России на возникшие задачи может быть весьма эффективной. "Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.