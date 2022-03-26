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В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка - РИА Новости, 26.03.2022
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В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка
В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка - РИА Новости, 26.03.2022
В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка
Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:01
2022-03-26T15:01
происшествия
тюмень
тюменская область
дтп
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ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя девушка, еще три человека получили тяжелые травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.Водитель и пассажиры ВАЗ-2110, студенты, отмечали день рождения подруги в названном поселке, а в субботу решили вернуться в город. Столкновение произошло на 16-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский."Водитель автомобиля "Лада" 10-й модели проехал развязку на красный сигнал светофора, произошло столкновение с большегрузом... В ДТП погибла пассажирка "десятки", вчера девушке исполнилось 20 лет. Тяжелые травмы получили 20-летний водитель "Лады" и двое пассажиров, 24-летний мужчина и 19-летняя девушка", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Отмечается, что водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения, сбил светофор, поэтому у выезда из поселка Боровского на региональную автодорогу инспекторы ДПС регулируют движение вручную.
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происшествия, тюмень, тюменская область, дтп
15:01 26.03.2022
 
В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка

В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, один человек погиб и трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя девушка, еще три человека получили тяжелые травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Водитель и пассажиры ВАЗ-2110, студенты, отмечали день рождения подруги в названном поселке, а в субботу решили вернуться в город. Столкновение произошло на 16-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский.
"Водитель автомобиля "Лада" 10-й модели проехал развязку на красный сигнал светофора, произошло столкновение с большегрузом... В ДТП погибла пассажирка "десятки", вчера девушке исполнилось 20 лет. Тяжелые травмы получили 20-летний водитель "Лады" и двое пассажиров, 24-летний мужчина и 19-летняя девушка", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Отмечается, что водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения, сбил светофор, поэтому у выезда из поселка Боровского на региональную автодорогу инспекторы ДПС регулируют движение вручную.
 
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