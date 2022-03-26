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В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка
В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка - РИА Новости, 26.03.2022
В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка
Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:01
2022-03-26T15:01
2022-03-26T15:01
происшествия
тюмень
тюменская область
дтп
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ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя девушка, еще три человека получили тяжелые травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.Водитель и пассажиры ВАЗ-2110, студенты, отмечали день рождения подруги в названном поселке, а в субботу решили вернуться в город. Столкновение произошло на 16-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский."Водитель автомобиля "Лада" 10-й модели проехал развязку на красный сигнал светофора, произошло столкновение с большегрузом... В ДТП погибла пассажирка "десятки", вчера девушке исполнилось 20 лет. Тяжелые травмы получили 20-летний водитель "Лады" и двое пассажиров, 24-летний мужчина и 19-летняя девушка", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Отмечается, что водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения, сбил светофор, поэтому у выезда из поселка Боровского на региональную автодорогу инспекторы ДПС регулируют движение вручную.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, тюменская область, дтп
В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка
В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, один человек погиб и трое пострадали
ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости.
Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя девушка, еще три человека получили тяжелые травмы, сообщает
региональная Госавтоинспекция.
Водитель и пассажиры ВАЗ-2110, студенты, отмечали день рождения подруги в названном поселке, а в субботу решили вернуться в город. Столкновение произошло на 16-м километре автодороги Тюмень
- Боровский - Богандинский.
"Водитель автомобиля "Лада" 10-й модели проехал развязку на красный сигнал светофора, произошло столкновение с большегрузом... В ДТП погибла пассажирка "десятки", вчера девушке исполнилось 20 лет. Тяжелые травмы получили 20-летний водитель "Лады" и двое пассажиров, 24-летний мужчина и 19-летняя девушка", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Отмечается, что водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения, сбил светофор, поэтому у выезда из поселка Боровского на региональную автодорогу инспекторы ДПС регулируют движение вручную.