https://ria.ru/20220326/dtp-1780238462.html

В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка

В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка - РИА Новости, 26.03.2022

В Тюменской области легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка

Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:01

2022-03-26T15:01

2022-03-26T15:01

происшествия

тюмень

тюменская область

дтп

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ТЮМЕНЬ, 26 мар - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля при выезде из поселка Боровский Тюменской области проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой, погибла 20-летняя девушка, еще три человека получили тяжелые травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.Водитель и пассажиры ВАЗ-2110, студенты, отмечали день рождения подруги в названном поселке, а в субботу решили вернуться в город. Столкновение произошло на 16-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский."Водитель автомобиля "Лада" 10-й модели проехал развязку на красный сигнал светофора, произошло столкновение с большегрузом... В ДТП погибла пассажирка "десятки", вчера девушке исполнилось 20 лет. Тяжелые травмы получили 20-летний водитель "Лады" и двое пассажиров, 24-летний мужчина и 19-летняя девушка", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Отмечается, что водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения, сбил светофор, поэтому у выезда из поселка Боровского на региональную автодорогу инспекторы ДПС регулируют движение вручную.

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, тюменская область, дтп