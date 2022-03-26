https://ria.ru/20220326/dtp-1780237847.html

В Томской области два человека погибли и четверо пострадали в ДТП

В Томской области два человека погибли и четверо пострадали в ДТП - РИА Новости, 26.03.2022

В Томской области два человека погибли и четверо пострадали в ДТП

Два человека погибли и еще четверо пострадали в субботу в дорожной аварии в Томской области, где на встречной полосе столкнулись иномарки Volkswagen и Nissan,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:52

2022-03-26T14:52

2022-03-26T14:52

происшествия

томская область

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НОВОСИБИРСК, 26 мар – РИА Новости. Два человека погибли и еще четверо пострадали в субботу в дорожной аварии в Томской области, где на встречной полосе столкнулись иномарки Volkswagen и Nissan, сообщает УМВД по Томской области.По данным УМВД, около 11.00 (07.00 мск) на 19 километре автодороги Могильный Мыс - Парабель — Каргасок Колпашевского района Томской области 59-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 33-летнего мужчины."В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и женщина - пассажир автомобиля Nissan скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля Volkswagen, водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

томская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томская область