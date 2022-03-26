В Томской области два человека погибли и четверо пострадали в ДТП
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух иномарок в Томской области
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 мар – РИА Новости. Два человека погибли и еще четверо пострадали в субботу в дорожной аварии в Томской области, где на встречной полосе столкнулись иномарки Volkswagen и Nissan, сообщает УМВД по Томской области.
По данным УМВД, около 11.00 (07.00 мск) на 19 километре автодороги Могильный Мыс - Парабель — Каргасок Колпашевского района Томской области 59-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 33-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и женщина - пассажир автомобиля Nissan скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля Volkswagen, водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.