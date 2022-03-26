https://ria.ru/20220326/donbass-1780207489.html

Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине

Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине - РИА Новости, 26.03.2022

Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:48

2022-03-26T09:48

2022-03-26T11:24

обострение ситуации в днр и лнр

вячеслав володин

луганская народная республика

госдума рф

ситуация в днр и лнр

украина

армия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточнялось, что реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам министерства обороны, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициатива позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.Глава государства подписал еще несколько законов, среди которых ФЗ об обращении лекарств в условиях санкций. Согласно нему, правительство в 2022 году сможет принимать решение об упрощенном доступе иностранных лекарств на российский рынок. Кроме того, для производителей медицинских изделий и импортеров устанавливается порядок уведомления органов исполнительной власти о приостановке и прекращении деятельности: это нужно сделать минимум за полгода до фактической остановки производства или ввоза продукции.Другая инициатива предусматривает налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России. Среди них пониженная ставка налога на прибыль по доходам в виде дивидендов, процентов роялти — пять процентов по полученным и десять процентов по выплаченным. Это, как и другие меры, касаются компаний со статусом международного холдинга (МХК), что необходимо для резидентства в САР.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html

https://ria.ru/20220325/zakon-1780177199.html

луганская народная республика

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

вячеслав володин, луганская народная республика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, украина, армия, признание днр и лнр в россии