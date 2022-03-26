Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780202032.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в субботу утром обстреляли город Горловка, выпустив по нему шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T08:45
2022-03-26T08:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли город Горловка, выпустив по нему шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению… н.п. Шумы – н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20. О пострадавших и жертвах не сообщалось.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. В Горловке, одном из крупнейших городов республики, находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожено свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин противника, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
горловка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
08:45 26.03.2022 (обновлено: 08:57 26.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли город Горловка, выпустив по нему шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению… н.п. Шумы – н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20. О пострадавших и жертвах не сообщалось.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. В Горловке, одном из крупнейших городов республики, находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожено свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин противника, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
08:00
Россия отвечает за Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала