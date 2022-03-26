https://ria.ru/20220326/donbass-1780202032.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в субботу утром обстреляли город Горловка, выпустив по нему шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:45

2022-03-26T08:45

2022-03-26T08:57

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли город Горловка, выпустив по нему шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению… н.п. Шумы – н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20. О пострадавших и жертвах не сообщалось.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. В Горловке, одном из крупнейших городов республики, находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожено свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин противника, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины