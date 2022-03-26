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Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 26.03.2022
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Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину
Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 26.03.2022
Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину
Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, заявил глава республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:30
2022-03-26T00:46
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
донбасс
рамзан кадыров
в мире
чеченская республика (чечня)
москва
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, "многие скептики, которые не верили, что чеченцы будут воевать за Россию, в корне изменили свое мнение"."Они наглядно убедились в том, что чеченцы плечом к плечу с российскими бойцами защищают интересы нашей страны в Донбассе. Одни из самых лучших представителей команды Кадырова сейчас находятся на Украине", — отметил глава Чечни.Он добавил, что ярлыки бандитов и террористов, навешанные чеченскому народу, также в прошлом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс, рамзан кадыров, в мире, чеченская республика (чечня), москва
00:30 26.03.2022 (обновлено: 00:46 26.03.2022)
 
Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину

Кадыров: число добровольцев из Чечни, готовых отправиться на Украину, растет каждый день

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Открытие аквапарка в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"На совещании в Грозном с представителями силовых ведомств, представителями кабинета министров и муниципальных образований я обсудил вопросы организации гуманитарной и медицинской помощи на освобожденных от бандеровцев территориях Донбасса и Украины. Кроме того, были рассмотрены организационные моменты отправки добровольцев из Чеченской Республики в зону проведения специальной операции. Их количество с каждым днем только увеличивается", — написал Кадыров.

По его словам, "многие скептики, которые не верили, что чеченцы будут воевать за Россию, в корне изменили свое мнение".
"Они наглядно убедились в том, что чеченцы плечом к плечу с российскими бойцами защищают интересы нашей страны в Донбассе. Одни из самых лучших представителей команды Кадырова сейчас находятся на Украине", — отметил глава Чечни.
Он добавил, что ярлыки бандитов и террористов, навешанные чеченскому народу, также в прошлом.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинРоссияВооруженные силы РФДонбассРамзан КадыровВ миреЧеченская республика (Чечня)Москва
 
 
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