https://ria.ru/20220326/dobrovoltsy-1780187886.html

Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину

Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 26.03.2022

Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину

Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, заявил глава республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:30

2022-03-26T00:30

2022-03-26T00:46

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вооруженные силы рф

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рамзан кадыров

в мире

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, "многие скептики, которые не верили, что чеченцы будут воевать за Россию, в корне изменили свое мнение"."Они наглядно убедились в том, что чеченцы плечом к плечу с российскими бойцами защищают интересы нашей страны в Донбассе. Одни из самых лучших представителей команды Кадырова сейчас находятся на Украине", — отметил глава Чечни.Он добавил, что ярлыки бандитов и террористов, навешанные чеченскому народу, также в прошлом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/plennyy-1780144753.html

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780039293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс, рамзан кадыров, в мире, чеченская республика (чечня), москва