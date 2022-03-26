00:30 26.03.2022 (обновлено: 00:46 26.03.2022)
Кадыров заявил о росте числа чеченцев, готовых отправиться на Украину
Кадыров: число добровольцев из Чечни, готовых отправиться на Украину, растет каждый день
Открытие аквапарка в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"На совещании в Грозном с представителями силовых ведомств, представителями кабинета министров и муниципальных образований я обсудил вопросы организации гуманитарной и медицинской помощи на освобожденных от бандеровцев территориях Донбасса и Украины. Кроме того, были рассмотрены организационные моменты отправки добровольцев из Чеченской Республики в зону проведения специальной операции. Их количество с каждым днем только увеличивается", — написал Кадыров.
По его словам, "многие скептики, которые не верили, что чеченцы будут воевать за Россию, в корне изменили свое мнение".
"Они наглядно убедились в том, что чеченцы плечом к плечу с российскими бойцами защищают интересы нашей страны в Донбассе. Одни из самых лучших представителей команды Кадырова сейчас находятся на Украине", — отметил глава Чечни.
Он добавил, что ярлыки бандитов и террористов, навешанные чеченскому народу, также в прошлом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.