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Потери украинских войск за сутки составили более 60 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
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Потери украинских войск за сутки составили более 60 человек, заявили в ДНР
Потери украинских войск за сутки составили более 60 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
Потери украинских войск за сутки составили более 60 человек, заявили в ДНР
Украинские войска в ходе боев на территории ДНР за прошедшие сутки потеряли более 60 человек, а также два танка и другую технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:38
2022-03-26T10:44
в мире
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боев на территории ДНР за прошедшие сутки потеряли более 60 человек, а также два танка и другую технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, 21 огневую точку, два танка, командно-штабную машину и одну бронированную машину. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении.Отмечается также, что 16 украинских военных из состава 54-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/donbass-1780210431.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
10:38 26.03.2022 (обновлено: 10:44 26.03.2022)
 
Потери украинских войск за сутки составили более 60 человек, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: потери украинских войск за сутки составили более 60 человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боев на территории ДНР за прошедшие сутки потеряли более 60 человек, а также два танка и другую технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, 21 огневую точку, два танка, командно-штабную машину и одну бронированную машину. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что 16 украинских военных из состава 54-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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