https://ria.ru/20220326/dnr-1780207664.html
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами - РИА Новости, 26.03.2022
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами
Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:50
2022-03-26T09:50
2022-03-26T13:38
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
украина
россия
франция
северная македония
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР Денисом Пушилиным.Пресс-тур для иностранных журналистов начался со встречи с главой ДНР прямо на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением "Точки-У" погибли больше 20 мирных граждан."У нас есть все доказательства, что вопрос с Донбассом та сторона хотела решить силовым путем, для нас это было критично, ведь у нас проживает более 4 миллионов человек", - заявил Пушилин.Он добавил, что эта информация и восемь лет террора со стороны Украины стали причиной того, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной защите.Глава ДНР также рассказал представителям западной прессы, с чего начался конфликт на Украине и почему народные республики встали на путь независимости.В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие. Среди представителей прессы есть журналисты из Ирана, Франции, Турции, Чили, Черногории, Сербии, Македонии, Исландии и Германии.
https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
россия
франция
северная македония
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Пресс-тур для иностранных журналистов в ДНР и ЛНР
Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в Луганскую народную республику и Донецкую народную республику в рамках пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
2022-03-26T09:50
true
PT1M01S
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, украина, россия, франция, северная македония
09:50 26.03.2022 (обновлено: 13:38 26.03.2022)
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами
Иностранные журналисты прибыли в ДНР на встречу с главой республики Денисом Пушилиным