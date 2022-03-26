Рейтинг@Mail.ru
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/dnr-1780207664.html
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами - РИА Новости, 26.03.2022
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами
Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:50
2022-03-26T13:38
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
украина
россия
франция
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780214866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a55fd47d995ed89b73a3857570c21b90.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР Денисом Пушилиным.Пресс-тур для иностранных журналистов начался со встречи с главой ДНР прямо на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением "Точки-У" погибли больше 20 мирных граждан."У нас есть все доказательства, что вопрос с Донбассом та сторона хотела решить силовым путем, для нас это было критично, ведь у нас проживает более 4 миллионов человек", - заявил Пушилин.Он добавил, что эта информация и восемь лет террора со стороны Украины стали причиной того, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной защите.Глава ДНР также рассказал представителям западной прессы, с чего начался конфликт на Украине и почему народные республики встали на путь независимости.В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие. Среди представителей прессы есть журналисты из Ирана, Франции, Турции, Чили, Черногории, Сербии, Македонии, Исландии и Германии.
https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
россия
франция
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-тур для иностранных журналистов в ДНР и ЛНР
Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в Луганскую народную республику и Донецкую народную республику в рамках пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
2022-03-26T09:50
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780214866_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9cdb3943abe34340ea2c77fecc638848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, украина, россия, франция, северная македония
09:50 26.03.2022 (обновлено: 13:38 26.03.2022)
 
Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами

Иностранные журналисты прибыли в ДНР на встречу с главой республики Денисом Пушилиным

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Пресс-тур для иностранных журналистов начался со встречи с главой ДНР прямо на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением "Точки-У" погибли больше 20 мирных граждан.
"У нас есть все доказательства, что вопрос с Донбассом та сторона хотела решить силовым путем, для нас это было критично, ведь у нас проживает более 4 миллионов человек", - заявил Пушилин.
Он добавил, что эта информация и восемь лет террора со стороны Украины стали причиной того, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной защите.
“Все настолько осточертело” – житель Мариуполя об обстановке в городе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе
Глава ДНР также рассказал представителям западной прессы, с чего начался конфликт на Украине и почему народные республики встали на путь независимости.
В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие. Среди представителей прессы есть журналисты из Ирана, Франции, Турции, Чили, Черногории, Сербии, Македонии, Исландии и Германии.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбассУкраинаРоссияФранцияСеверная Македония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала