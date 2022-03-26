https://ria.ru/20220326/dnr-1780207664.html

Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами

Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами - РИА Новости, 26.03.2022

Пушилин проводит в ДНР встречу с иностранными журналистами

Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:50

2022-03-26T09:50

2022-03-26T13:38

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

донбасс

украина

россия

франция

северная македония

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР Денисом Пушилиным.Пресс-тур для иностранных журналистов начался со встречи с главой ДНР прямо на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением "Точки-У" погибли больше 20 мирных граждан."У нас есть все доказательства, что вопрос с Донбассом та сторона хотела решить силовым путем, для нас это было критично, ведь у нас проживает более 4 миллионов человек", - заявил Пушилин.Он добавил, что эта информация и восемь лет террора со стороны Украины стали причиной того, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной защите.Глава ДНР также рассказал представителям западной прессы, с чего начался конфликт на Украине и почему народные республики встали на путь независимости.В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие. Среди представителей прессы есть журналисты из Ирана, Франции, Турции, Чили, Черногории, Сербии, Македонии, Исландии и Германии.

https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

россия

франция

северная македония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-тур для иностранных журналистов в ДНР и ЛНР Более десяти журналистских групп зарубежных СМИ прибыли в Луганскую народную республику и Донецкую народную республику в рамках пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. 2022-03-26T09:50 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, украина, россия, франция, северная македония