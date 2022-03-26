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Южная Корея призвала КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог
Южная Корея призвала КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог - РИА Новости, 26.03.2022
Южная Корея призвала КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог
Сеул призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог с Южной Кореей и США, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:54
2022-03-26T00:54
2022-03-26T07:25
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
сша
министерство обороны японии
совет безопасности оон
южная корея
чо хюн
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ООН, 26 мар — РИА Новости. Сеул призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог с Южной Кореей и США, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Южной Кореи Чо Хюн."Мы настоятельно призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций, исполнять свои обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, вступить в предметный диалог с Республикой Корея и США в целях достижения денуклеаризации и устойчивого мира на корейском полуострове", — сказал Чо Хюн.КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что достаточно для покрытия всей территории США
https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, сша, министерство обороны японии, совет безопасности оон, южная корея, чо хюн, оон
00:54 26.03.2022 (обновлено: 07:25 26.03.2022)
Южная Корея призвала КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог
Постпред Южной Кореи в ООН Хюн призвал КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог