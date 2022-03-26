https://ria.ru/20220326/dialog-1780189640.html

Южная Корея призвала КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог

Южная Корея призвала КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог - РИА Новости, 26.03.2022

Южная Корея призвала КНДР воздержаться от провокаций и вступить в диалог

Сеул призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог с Южной Кореей и США, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:54

2022-03-26T00:54

2022-03-26T07:25

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

министерство обороны японии

совет безопасности оон

южная корея

чо хюн

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ООН, 26 мар — РИА Новости. Сеул призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог с Южной Кореей и США, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Южной Кореи Чо Хюн."Мы настоятельно призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций, исполнять свои обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, вступить в предметный диалог с Республикой Корея и США в целях достижения денуклеаризации и устойчивого мира на корейском полуострове", — сказал Чо Хюн.КНДР 24 марта провела 12-й ракетный пуск с начала этого года. Пхеньян подтвердил информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что достаточно для покрытия всей территории США

https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

южная корея

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, сша, министерство обороны японии, совет безопасности оон, южная корея, чо хюн, оон