23:28 26.03.2022 (обновлено: 23:45 26.03.2022)
России отказали в доступе к биолабораториям на Украине, заявил МИД
МИД: мировые институты отказали России в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
МОСКВА 26 мар - РИА Новости. Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы добавились через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям (в Грузии и на Украине). Что нам говорили?... Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям. О чем это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона", - сказала она в эфире ТВ Центр.
Захарова подчеркнула, что Пентагон использовал эти биолаборатории в военных целях, потому что не потратит ни цента на что-то, что не направлено на национальные военные интересы.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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