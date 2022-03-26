https://ria.ru/20220326/biolaboratorii-1780286062.html

России отказали в доступе к биолабораториям на Украине, заявил МИД

России отказали в доступе к биолабораториям на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 26.03.2022

России отказали в доступе к биолабораториям на Украине, заявил МИД

Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T23:28

2022-03-26T23:28

2022-03-26T23:45

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МОСКВА 26 мар - РИА Новости. Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы добавились через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям (в Грузии и на Украине). Что нам говорили?... Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям. О чем это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона", - сказала она в эфире ТВ Центр.Захарова подчеркнула, что Пентагон использовал эти биолаборатории в военных целях, потому что не потратит ни цента на что-то, что не направлено на национальные военные интересы.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, грузия, украина, министерство обороны сша, сша, россия, мария захарова, мид кнр, сергей рябков