https://ria.ru/20220326/bespilotnik-1780267478.html

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Над Черным морем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.03.2022

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет и четыре беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:00

2022-03-26T20:00

2022-03-26T21:05

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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вооруженные силы рф

ми-24

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет и четыре беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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севастополь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, севастополь, вооруженные силы рф, ми-24, украина, ситуация в днр и лнр