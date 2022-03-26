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Над Черным морем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/bespilotnik-1780267478.html
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
Над Черным морем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.03.2022
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
Российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет и четыре беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:00
2022-03-26T21:05
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
севастополь
вооруженные силы рф
ми-24
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет и четыре беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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в мире, россия, севастополь, вооруженные силы рф, ми-24, украина, ситуация в днр и лнр
20:00 26.03.2022 (обновлено: 21:05 26.03.2022)
 
Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

© Depositphotos / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Depositphotos / Dusan Petkovic
Дрон в небе
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет и четыре беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем", — сказал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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