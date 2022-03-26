https://ria.ru/20220326/belorussiya-1780271435.html

В Белоруссии завели дело на батальон, действующий против России на Украине

В Белоруссии завели дело на батальон, действующий против России на Украине - РИА Новости, 26.03.2022

В Белоруссии завели дело на батальон, действующий против России на Украине

Заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Михаил Бедункевич сообщил, что правоохранителям известно о... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:35

2022-03-26T20:35

2022-03-26T20:36

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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Михаил Бедункевич сообщил, что правоохранителям известно о 50 участниках белорусского батальона на Украине, действующего против РФ, возбуждено уголовное дело."Нам известно 50 человек, которые заявили о своем участии в деятельности так называемого батальона (белорусский добровольческий батальон имени Калиновского, сформированный в марте 2022 года и действующий на стороне украинских военных – ред.). Этим лицам дана правовая оценка, возбуждено дело – (по статье) соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства… В случае возвращения в Беларуси их ждет уголовная ответственность", - сказал Бедункевич в эфире телеканала СТВ.Он отметил, что идет взаимодействие с правоохранительными органами России по обмену данными об этих лицах, о местах их нахождения.Бедункевич заявил, что пропагандой деятельности этого батальона занимается выехавшая за пределы Белоруссии оппозиция, на ней лежит и ответственность за создание этого формирования.Он сообщил, что правоохранители наблюдают "скоординированные действия этих сил" по пропаганде акций против инфраструктуры Белорусской железной дороги. "Мы приняли меры и провели задержания людей, которые постарались принести вред инфраструктуре Белорусской железной дороги. Их ждет длительное лишение свободы. А тех лиц, которые вынашивают намерение принять участие в таких радикальных действиях, мы предупреждаем, что они будут задержаны. Мы их знаем, у нас достаточно сил и средств, чтобы эффективно противодействовать этим призывам, этим террористическим действиям. Сроки очень жесткие – до 20 лет лишения свободы", - предупредил замначальника управления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, россия