https://ria.ru/20220326/bayden-1780279401.html

Байден снова сделал выпад в адрес Путина

Байден снова сделал выпад в адрес Путина - РИА Новости, 26.03.2022

Байден снова сделал выпад в адрес Путина

Президент США Джо Байден решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина "никогда не... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T21:49

2022-03-26T21:49

2022-03-26T21:49

в мире

владимир путин

россия

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти"."Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти", - сказал Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию его выступления вел Белый дом. Это был не единственный оскорбительный выпад в адрес президента России, до того Байден назвал Путина "мясником".Речь хозяина Белого дома была посвящена ситуации на Украине и содержала многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html

https://ria.ru/20220326/bayden-1780273280.html

россия

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, джо байден, сша