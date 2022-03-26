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Байден снова сделал выпад в адрес Путина - РИА Новости, 26.03.2022
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Байден снова сделал выпад в адрес Путина
Байден снова сделал выпад в адрес Путина - РИА Новости, 26.03.2022
Байден снова сделал выпад в адрес Путина
Президент США Джо Байден решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина "никогда не... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:49
2022-03-26T21:49
в мире
владимир путин
россия
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти"."Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти", - сказал Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию его выступления вел Белый дом. Это был не единственный оскорбительный выпад в адрес президента России, до того Байден назвал Путина "мясником".Речь хозяина Белого дома была посвящена ситуации на Украине и содержала многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html
https://ria.ru/20220326/bayden-1780273280.html
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в мире, владимир путин, россия, джо байден, сша
21:49 26.03.2022
 
Байден снова сделал выпад в адрес Путина

Президент США Байден снова сделал выпад в адрес Путина

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден решил совершить выпад в адрес президента России Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти".
"Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказываются жить в мире, где царят тьма и безысходность. У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти", - сказал Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию его выступления вел Белый дом. Это был не единственный оскорбительный выпад в адрес президента России, до того Байден назвал Путина "мясником".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 21:05
Байден "переименовал" Мариуполь
Речь хозяина Белого дома была посвящена ситуации на Украине и содержала многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 20:48
Байден заявил, что россияне не являются врагами США
 
В миреВладимир ПутинРоссияДжо БайденСША
 
 
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