20:48 26.03.2022 (обновлено: 22:07 26.03.2022)
Байден заявил, что россияне не являются врагами США
Байден заявил, что россияне не являются врагами США
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги США.
"Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги", - сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который в этот день завершает свое европейское турне.
Американский лидер при этом считает, что действия Москвы на Украине якобы отрезали россиян от остального мира и "вернули страну в XIX век".
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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