https://ria.ru/20220326/bayden-1780273280.html

Байден заявил, что россияне не являются врагами США

Байден заявил, что россияне не являются врагами США - РИА Новости, 26.03.2022

Байден заявил, что россияне не являются врагами США

Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги США. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:48

2022-03-26T20:48

2022-03-26T22:07

в мире

россия

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги США."Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги", - сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который в этот день завершает свое европейское турне.Американский лидер при этом считает, что действия Москвы на Украине якобы отрезали россиян от остального мира и "вернули страну в XIX век".Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, джо байден