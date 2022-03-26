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Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден - РИА Новости, 26.03.2022
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Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден
Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден - РИА Новости, 26.03.2022
Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:44
2022-03-26T21:04
европа
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь."Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь", - сказал Байден, выступая с речью в Варшаве в конце своего европейского турне.Он напомнил, что накануне в Брюсселе обнародовал план увеличения поставок сжиженного природного газа из США для замещения части импорта из России.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html
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европа, сша, в мире, джо байден
20:44 26.03.2022 (обновлено: 21:04 26.03.2022)
 
Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден

Президент США Байден: Европа должна освободиться от российских энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь.
"Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь", - сказал Байден, выступая с речью в Варшаве в конце своего европейского турне.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 13:41
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
Он напомнил, что накануне в Брюсселе обнародовал план увеличения поставок сжиженного природного газа из США для замещения части импорта из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 18:20
Европейцев взбесил призыв Байдена пойти на жертвы, чтобы "наказать" Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
ЕвропаСШАВ миреДжо Байден
 
 
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