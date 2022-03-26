https://ria.ru/20220326/bayden-1780272771.html

Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден

Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден - РИА Новости, 26.03.2022

Европа должна освободиться от российских энергоносителей, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:44

2022-03-26T20:44

2022-03-26T21:04

европа

сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь."Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь", - сказал Байден, выступая с речью в Варшаве в конце своего европейского турне.Он напомнил, что накануне в Брюсселе обнародовал план увеличения поставок сжиженного природного газа из США для замещения части импорта из России.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

https://ria.ru/20220325/evropa-1780143250.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, сша, в мире, джо байден