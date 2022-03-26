https://ria.ru/20220326/bayden-1780272588.html
Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден
Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден - РИА Новости, 26.03.2022
Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден
Силы США в Европе не для конфликта с РФ, а для защиты НАТО, сказал президент США Джо Байден. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:43
2022-03-26T20:43
2022-03-26T20:43
в мире
европа
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Силы США в Европе не для конфликта с РФ, а для защиты НАТО, сказал президент США Джо Байден.Трансляцию его выступления вел Белый дом."Даже не думайте об этом. Ни единого дюйма территории НАТО. У нас есть священное обязательство, согласно статьи 5 (устава НАТО - ред.), защищать каждый дюйм территории НАТО в полную силу наших коллективных возможностей", - сказал Байден.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780255608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, нато, сша, джо байден
Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден
Президент Байден: силы США в Европе не для конфликта с Россией