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Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден - РИА Новости, 26.03.2022
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Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден
Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден - РИА Новости, 26.03.2022
Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден
Силы США в Европе не для конфликта с РФ, а для защиты НАТО, сказал президент США Джо Байден. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:43
2022-03-26T20:43
в мире
европа
нато
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Силы США в Европе не для конфликта с РФ, а для защиты НАТО, сказал президент США Джо Байден.Трансляцию его выступления вел Белый дом."Даже не думайте об этом. Ни единого дюйма территории НАТО. У нас есть священное обязательство, согласно статьи 5 (устава НАТО - ред.), защищать каждый дюйм территории НАТО в полную силу наших коллективных возможностей", - сказал Байден.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780255608.html
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в мире, европа, нато, сша, джо байден
20:43 26.03.2022
 
Силы США в Европе не для конфликта с Россией, заявил Байден

Президент Байден: силы США в Европе не для конфликта с Россией

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Силы США в Европе не для конфликта с РФ, а для защиты НАТО, сказал президент США Джо Байден.
"Как я ясно дал понять, наши силы в Европе не для того, чтобы вовлечься в конфликт с российскими силами. Американские силы здесь, чтобы защитить союзников по НАТО", - сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который в этот день завершает свое европейское турне.
Трансляцию его выступления вел Белый дом.
"Даже не думайте об этом. Ни единого дюйма территории НАТО. У нас есть священное обязательство, согласно статьи 5 (устава НАТО - ред.), защищать каждый дюйм территории НАТО в полную силу наших коллективных возможностей", - сказал Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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В миреЕвропаНАТОСШАДжо Байден
 
 
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