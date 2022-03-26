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Байден назвал НАТО "оборонительным альянсом" - РИА Новости, 26.03.2022
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Байден назвал НАТО "оборонительным альянсом"
Байден назвал НАТО "оборонительным альянсом" - РИА Новости, 26.03.2022
Байден назвал НАТО "оборонительным альянсом"
Президент США Джо Байден заявил, что утверждения о планах НАТО дестабилизировать Россию не соответствуют действительности, это "сугубо оборонительный альянс". РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:31
2022-03-26T21:09
в мире
россия
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что утверждения о планах НАТО дестабилизировать Россию не соответствуют действительности, это "сугубо оборонительный альянс"."Кремль стремится изобразить расширение НАТО как империалистический проект, нацеленный на дестабилизацию России. Ничто из этого не является правдой. НАТО - сугубо оборонительный альянс", - сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию его выступления вел Белый дом.По словам американского лидера, союзники по НАТО на протяжении месяцев пытались отговорить Россию от начала военной операции на Украине, выдвигая конкретные предложения по укреплению безопасности в Европе."Я сам лично разговаривал с ним по телефону много раз. Раз за разом! Мы предлагали ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) подлинную дипломатию и выдвигали конкретные предложения, нацеленные на укрепление европейской безопасности. И, как следствие, прозрачности. Предлагали выстроить уверенность для всех сторон", - отметил Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html
https://ria.ru/20220325/bayden-1780176432.html
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в мире, россия, нато, джо байден
20:31 26.03.2022 (обновлено: 21:09 26.03.2022)
 
Байден назвал НАТО "оборонительным альянсом"

Президент США Байден назвал НАТО оборонительным альянсом

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что утверждения о планах НАТО дестабилизировать Россию не соответствуют действительности, это "сугубо оборонительный альянс".
"Кремль стремится изобразить расширение НАТО как империалистический проект, нацеленный на дестабилизацию России. Ничто из этого не является правдой. НАТО - сугубо оборонительный альянс", - сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию его выступления вел Белый дом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 21:05
Байден "переименовал" Мариуполь
По словам американского лидера, союзники по НАТО на протяжении месяцев пытались отговорить Россию от начала военной операции на Украине, выдвигая конкретные предложения по укреплению безопасности в Европе.
"Я сам лично разговаривал с ним по телефону много раз. Раз за разом! Мы предлагали ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) подлинную дипломатию и выдвигали конкретные предложения, нацеленные на укрепление европейской безопасности. И, как следствие, прозрачности. Предлагали выстроить уверенность для всех сторон", - отметил Байден.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Байден оговорился и "намекнул" на отправку американских войск на Украину
 
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