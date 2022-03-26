Байден обсудил с Кулебой и Резниковым дополнительную военную помощь Украине
Президент США Байден обсудил с Кулебой и Резниковым дополнительную военную помощь Украине
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
Президент США Джо Байден принял участие во встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в ходе состоявшейся в Варшаве встречи с главами МИД и минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым перспективы дальнейшего укрепления обороноспособности этой страны, сообщил в субботу Белый дом.
С американской стороны во встрече также приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
"Стороны обсудили дальнейшие усилия по оказанию помощи Украине в защите ее территории. Они также обсудили текущие действия США по привлечению президента (России) Владимира Путина к ответственности за жестокую агрессию России в координации с нашими союзниками и партнерами, в том числе посредством новых санкций, объявленных в Брюсселе 24 марта", - проинформировала американская администрация.
В ходе встречи, как отмечается, представители украинской стороны также представили руководству США обновленную информацию о "военной, дипломатической и гуманитарной ситуации" на Украине.
24 марта, 20:43Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.