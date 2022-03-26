https://ria.ru/20220326/bayden-1780250192.html

Байден обсудил с Кулебой и Резниковым дополнительную военную помощь Украине

Байден обсудил с Кулебой и Резниковым дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 26.03.2022

Байден обсудил с Кулебой и Резниковым дополнительную военную помощь Украине

Президент США Джо Байден обсудил в ходе состоявшейся в Варшаве встречи с главами МИД и минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым перспективы... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:01

2022-03-26T17:01

2022-03-26T17:01

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сша

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил в ходе состоявшейся в Варшаве встречи с главами МИД и минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым перспективы дальнейшего укрепления обороноспособности этой страны, сообщил в субботу Белый дом.С американской стороны во встрече также приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин."Стороны обсудили дальнейшие усилия по оказанию помощи Украине в защите ее территории. Они также обсудили текущие действия США по привлечению президента (России) Владимира Путина к ответственности за жестокую агрессию России в координации с нашими союзниками и партнерами, в том числе посредством новых санкций, объявленных в Брюсселе 24 марта", - проинформировала американская администрация.В ходе встречи, как отмечается, представители украинской стороны также представили руководству США обновленную информацию о "военной, дипломатической и гуманитарной ситуации" на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/bayden-1780176432.html

https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html

сша

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина, джо байден