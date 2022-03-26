Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову
Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову в Греции
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника адмиралу Ушакову в Греции, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу). Фотографию памятника, испачканного красной краской, разместило в соцсетях посольство России в Греции. Посольство РФ направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника, потребовав расследования и наказания виновных.
"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту осквернения памятника русскому адмиралу Федору Ушакову в Греции, при этом запросив необходимую информацию в МИД России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с поручением главы ведомства следствием будет дана правовая оценка указанным действиям.
Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа. Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.