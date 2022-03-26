https://ria.ru/20220326/bastrykin-1780283541.html

Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову

Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову - РИА Новости, 26.03.2022

Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника адмиралу Ушакову в Греции, сообщается в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:40

2022-03-26T22:40

2022-03-26T22:40

федор ушаков

россия

греция

мид греции‎

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

корфу

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника адмиралу Ушакову в Греции, сообщается в Telegram-канале ведомства.Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу). Фотографию памятника, испачканного красной краской, разместило в соцсетях посольство России в Греции. Посольство РФ направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника, потребовав расследования и наказания виновных.Отмечается, что в соответствии с поручением главы ведомства следствием будет дана правовая оценка указанным действиям.Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа. Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780257839.html

россия

греция

корфу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

федор ушаков, россия, греция, мид греции‎, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире, корфу