Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/bastrykin-1780283541.html
Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову
Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову - РИА Новости, 26.03.2022
Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника адмиралу Ушакову в Греции, сообщается в... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:40
2022-03-26T22:40
федор ушаков
россия
греция
мид греции‎
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
корфу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника адмиралу Ушакову в Греции, сообщается в Telegram-канале ведомства.Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу). Фотографию памятника, испачканного красной краской, разместило в соцсетях посольство России в Греции. Посольство РФ направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника, потребовав расследования и наказания виновных.Отмечается, что в соответствии с поручением главы ведомства следствием будет дана правовая оценка указанным действиям.Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа. Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.
https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780257839.html
россия
греция
корфу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_52:42:1076:810_1920x0_80_0_0_91dd7d9395248c47e84df6ef325dc042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федор ушаков, россия, греция, мид греции‎, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире, корфу
22:40 26.03.2022
 
Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника Ушакову в Греции

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника адмиралу Ушакову в Греции, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу). Фотографию памятника, испачканного красной краской, разместило в соцсетях посольство России в Греции. Посольство РФ направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника, потребовав расследования и наказания виновных.
"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту осквернения памятника русскому адмиралу Федору Ушакову в Греции, при этом запросив необходимую информацию в МИД России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с поручением главы ведомства следствием будет дана правовая оценка указанным действиям.
Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа. Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 18:24
Памятник ветеранам локальных войн осквернили в подмосковном Пущино
 
Федор УшаковРоссияГрецияМИД Греции‎Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)В миреКорфу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала