https://ria.ru/20220326/bastrykin-1780283142.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино - РИА Новости, 26.03.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:37
2022-03-26T22:37
2022-03-26T22:37
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пущино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что неизвестный красной краской облил памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино, была организована проверка. Полиция возбудила дело о вандализме."Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Юрьевичу Старикову возбудить по данному факту уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту ГСУ СК России по Подмосковью организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски.
https://ria.ru/20220324/vzryvy-1779799445.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пущино, московская область (подмосковье)
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в подмосковном Пущино