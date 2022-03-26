https://ria.ru/20220326/bastrykin-1780283142.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино - РИА Новости, 26.03.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:37

2022-03-26T22:37

2022-03-26T22:37

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пущино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что неизвестный красной краской облил памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино, была организована проверка. Полиция возбудила дело о вандализме."Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Юрьевичу Старикову возбудить по данному факту уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту ГСУ СК России по Подмосковью организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски.

https://ria.ru/20220324/vzryvy-1779799445.html

https://ria.ru/20220323/proverka-1779592768.html

россия

пущино

московская область (подмосковье)

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пущино, московская область (подмосковье)