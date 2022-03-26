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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино - РИА Новости, 26.03.2022
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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино - РИА Новости, 26.03.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:37
2022-03-26T22:37
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пущино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что неизвестный красной краской облил памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино, была организована проверка. Полиция возбудила дело о вандализме."Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Юрьевичу Старикову возбудить по данному факту уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту ГСУ СК России по Подмосковью организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски.
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пущино, московская область (подмосковье)
22:37 26.03.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в Пущино

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника в подмосковном Пущино

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что неизвестный красной краской облил памятник Ветеранам локальных войн и военных конфликтов в парке Победы в Пущино, была организована проверка. Полиция возбудила дело о вандализме.
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"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Юрьевичу Старикову возбудить по данному факту уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту ГСУ СК России по Подмосковью организована процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы краски.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПущиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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