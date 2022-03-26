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Четверых арестантов госпитализировали при поступлении в СИЗО Москвы
Четверых арестантов госпитализировали при поступлении в СИЗО Москвы - РИА Новости, 26.03.2022
Четверых арестантов госпитализировали при поступлении в СИЗО Москвы
Четверо человек, поступившие в СИЗО-7 Москвы, госпитализированы из-за, предварительно, возникшей наркотической ломки, сообщает пресс-служба столичного УФСИН. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:33
2022-03-26T22:33
2022-03-26T22:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Четверо человек, поступившие в СИЗО-7 Москвы, госпитализированы из-за, предварительно, возникшей наркотической ломки, сообщает пресс-служба столичного УФСИН.В ведомстве отметили, что в ряде СМИ была размещена "недостоверная информация о том, что несколько заключённых госпитализированы из СИЗО-7 с признаками отравления наркотиками".По информации ведомства, все поступившие находились в состоянии синдрома отмены воздействия психоактивных препаратов ("наркотическая ломка").Поэтому, сообщает УФСИН, сотрудниками СИЗО незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. В итоге три человека были направлены в психиатрическое отделение СИЗО-2 для оказания необходимой медицинской помощи. Один доставлен в одну из городских больниц Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Четверых арестантов госпитализировали при поступлении в СИЗО Москвы
Четверых арестантов госпитализировали из-за "ломки" при поступлении в СИЗО Москвы
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Четверо человек, поступившие в СИЗО-7 Москвы, госпитализированы из-за, предварительно, возникшей наркотической ломки, сообщает пресс-служба столичного УФСИН.
В ведомстве отметили, что в ряде СМИ была размещена "недостоверная информация о том, что несколько заключённых госпитализированы из СИЗО-7 с признаками отравления наркотиками".
"Сообщаем, что 25 марта в СИЗО-7 по решению суда были доставлены четверо человек, которые ранее не содержались в учреждении. При их приемке в следственном изоляторе после осмотра фельдшером сотрудниками учреждения было принято решение, что данные граждане по состоянию здоровья не могут содержаться в СИЗО", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, все поступившие находились в состоянии синдрома отмены воздействия психоактивных препаратов ("наркотическая ломка").
Поэтому, сообщает УФСИН, сотрудниками СИЗО незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. В итоге три человека были направлены в психиатрическое отделение СИЗО-2 для оказания необходимой медицинской помощи. Один доставлен в одну из городских больниц Москвы
.