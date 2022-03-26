https://ria.ru/20220326/arestanty-1780282949.html

Четверых арестантов госпитализировали при поступлении в СИЗО Москвы

Четверых арестантов госпитализировали при поступлении в СИЗО Москвы - РИА Новости, 26.03.2022

Четверых арестантов госпитализировали при поступлении в СИЗО Москвы

Четверо человек, поступившие в СИЗО-7 Москвы, госпитализированы из-за, предварительно, возникшей наркотической ломки, сообщает пресс-служба столичного УФСИН. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:33

2022-03-26T22:33

2022-03-26T22:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Четверо человек, поступившие в СИЗО-7 Москвы, госпитализированы из-за, предварительно, возникшей наркотической ломки, сообщает пресс-служба столичного УФСИН.В ведомстве отметили, что в ряде СМИ была размещена "недостоверная информация о том, что несколько заключённых госпитализированы из СИЗО-7 с признаками отравления наркотиками".По информации ведомства, все поступившие находились в состоянии синдрома отмены воздействия психоактивных препаратов ("наркотическая ломка").Поэтому, сообщает УФСИН, сотрудниками СИЗО незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. В итоге три человека были направлены в психиатрическое отделение СИЗО-2 для оказания необходимой медицинской помощи. Один доставлен в одну из городских больниц Москвы.

https://ria.ru/20220325/shpigel-1780012296.html

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, москва