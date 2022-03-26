https://ria.ru/20220326/administratsii-1780196599.html

В южных регионах Украины формируют новые военно-гражданские администрации

В южных регионах Украины формируют новые военно-гражданские администрации - РИА Новости, 26.03.2022

В южных регионах Украины формируют новые военно-гражданские администрации

В Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:19

2022-03-26T06:19

2022-03-26T09:17

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

херсонская область

донбасс

симферополь

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.По его словам, эти регионы всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом, который обеспечивал продовольствием прибывающих на полуостров туристов. "Важно консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным", — подчеркнул Мурадов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220325/peregovory-1780084756.html

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780082139.html

россия

херсонская область

донбасс

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , донбасс, симферополь, в мире, республика крым