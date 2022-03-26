06:19 26.03.2022 (обновлено: 09:17 26.03.2022)
В южных регионах Украины формируют новые военно-гражданские администрации
Постпред Крыма Мурадов заявил о создании на юге Украины военно-гражданских администраций
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. В Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди все шире в расчетах используют российские рубли. Все это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, эти регионы всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом, который обеспечивал продовольствием прибывающих на полуостров туристов.
"Важно консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным", — подчеркнул Мурадов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.