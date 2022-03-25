https://ria.ru/20220325/zombi-1779980005.html

В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби

В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби - РИА Новости, 25.03.2022

В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби

Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал РИА Новости советник РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T06:07

2022-03-25T06:07

2022-03-25T09:12

в мире

владимир зеленский

мария захарова

россия

киев

донбасс

ян гагин

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САРТАНА (Донецкая обл.), 25 мар — РИА Новости. Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.В библиотеках и домах культуры на освобожденных территориях нашли много материалов, прославляющих радикальные организации. В частности, детские книги, где главными героями были члены движения "Правый сектор"*."Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди", — сказал Гагин, демонстрируя изъятую книгу.Он обратил внимание, что издание сделано в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать навязываемую информацию."Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим-прочим. Изначально воспитывается неприятие. И неприятие всего русского", — отметил советник главы правительства.Тема расчеловечивания жителей Донбасса, отказавшихся подчиняться пришедшему к власти после переворота в Киеве режиму, возникает не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в 2021 году в ответ на вопрос, насколько обоснованы санкции СНБО против некоторых граждан, заявил, что это "особи", а не люди. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Зеленского чудовищным.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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донбасс

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Никита Стома

в мире, владимир зеленский, мария захарова, россия, киев, донбасс, ян гагин