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В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби - РИА Новости, 25.03.2022
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В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби
В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби - РИА Новости, 25.03.2022
В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби
Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал РИА Новости советник РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T06:07
2022-03-25T09:12
в мире
владимир зеленский
мария захарова
россия
киев
донбасс
ян гагин
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САРТАНА (Донецкая обл.), 25 мар — РИА Новости. Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.В библиотеках и домах культуры на освобожденных территориях нашли много материалов, прославляющих радикальные организации. В частности, детские книги, где главными героями были члены движения "Правый сектор"*."Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди", — сказал Гагин, демонстрируя изъятую книгу.Он обратил внимание, что издание сделано в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать навязываемую информацию."Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим-прочим. Изначально воспитывается неприятие. И неприятие всего русского", — отметил советник главы правительства.Тема расчеловечивания жителей Донбасса, отказавшихся подчиняться пришедшему к власти после переворота в Киеве режиму, возникает не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в 2021 году в ответ на вопрос, насколько обоснованы санкции СНБО против некоторых граждан, заявил, что это "особи", а не люди. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Зеленского чудовищным.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, россия, киев, донбасс, ян гагин
06:07 25.03.2022 (обновлено: 09:12 25.03.2022)
 
В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби

В распространяемых украинскими националистами книгах жителей Донбасса изображали как зомби

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки. Архивное фото
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САРТАНА (Донецкая обл.), 25 мар — РИА Новости. Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
В библиотеках и домах культуры на освобожденных территориях нашли много материалов, прославляющих радикальные организации. В частности, детские книги, где главными героями были члены движения "Правый сектор"*.
"Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди", — сказал Гагин, демонстрируя изъятую книгу.
Он обратил внимание, что издание сделано в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать навязываемую информацию.
Детские книги о радикалах Правого сектора (движение запрещено в РФ) найдены в освобожденном поселке в ДНР. Кадр видео
Вчера, 12:36
В поселке Сартана в ДНР нашли детские книги в честь "Правого сектора"*
"Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим-прочим. Изначально воспитывается неприятие. И неприятие всего русского", — отметил советник главы правительства.
Тема расчеловечивания жителей Донбасса, отказавшихся подчиняться пришедшему к власти после переворота в Киеве режиму, возникает не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в 2021 году в ответ на вопрос, насколько обоснованы санкции СНБО против некоторых граждан, заявил, что это "особи", а не люди. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Зеленского чудовищным.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
В миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияКиевДонбассЯн Гагин
 
 
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