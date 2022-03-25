https://ria.ru/20220325/zoloto-1780064146.html

МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ

МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ - РИА Новости, 25.03.2022

МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ

Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:17

2022-03-25T14:17

2022-03-25T14:27

россия

экономика

великобритания

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ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел Великобритании."Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html

россия

великобритания

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, экономика, великобритания