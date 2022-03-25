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МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ - РИА Новости, 25.03.2022
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МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ
МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ - РИА Новости, 25.03.2022
МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ
Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:17
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россия
экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел Великобритании."Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом", - говорится в сообщении.
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россия, экономика, великобритания
14:17 25.03.2022 (обновлено: 14:27 25.03.2022)
 
МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ

МИД Британии разъяснил, что действующие санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел Великобритании.
"Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом", - говорится в сообщении.
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
10:32
ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны
 
РоссияЭкономикаВеликобритания
 
 
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