https://ria.ru/20220325/zoloto-1780064146.html
МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ
МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ - РИА Новости, 25.03.2022
МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ
Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:17
2022-03-25T14:17
2022-03-25T14:27
россия
экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на транзакции с золотом, говорится в опубликованном уточнении министерства иностранных дел Великобритании."Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, великобритания
14:17 25.03.2022 (обновлено: 14:27 25.03.2022)
МИД Британии заявил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ
МИД Британии разъяснил, что действующие санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ